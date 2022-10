Nothing Ear (stick) è dotato di custodia girevole, design ergonomico e prezzo accessibile.

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Dopo averne parlato in occasione di una sfilata di moda, Nothing ha presentato ufficialmente il suo ultimo prodotto audio: il Nothing Ear (stick). Non si tratta di un sostituto di Ear (1), ma di un'alternativa per offrire qualcosa di leggermente diverso rispetto al primo paio.

Il cambiamento più evidente è la custodia cilindrica trasparente che ruota per aprirsi e chiudersi. Ricorda un po' la custodia di ricarica che accompagnava i VerveOnes agli albori degli auricolari wireless.

Non è stata progettata in questo modo solo per un aspetto diverso, ma anche perché, una volta chiusa, non si aprirà casualmente in caso di caduta. È necessario ruotarlo deliberatamente per aprirlo e raggiungere gli auricolari, il che significa che non sarà così facile perderli.

A parte questo, il design è molto simile a quello di Nothing, ovvero la custodia è trasparente con accenti bianchi e rossi.

Gli auricolari stessi assomigliano molto all'Ear originale (1), tranne che per un dettaglio fondamentale: non c'è la punta in silicone. Questi auricolari sono progettati per essere appoggiati alle orecchie, come gli AirPods di base, per offrire una sensazione di comfort e facilità d'uso che non risulta affatto invasiva.

Per garantire un buon suono, Nothing ha costruito gli auricolari con un driver da 12,6 mm personalizzato, che offre ottimi bassi, con tre microfoni ad alta definizione integrati negli auricolari che lavorano con un algoritmo per garantire la stessa qualità dei bassi indipendentemente dal modo in cui gli auricolari si adattano.

In questo modello non è presente l'ANC, ma l'integrazione software con il Nothing Phone (1) è perfetta: gli auricolari appaiono tra le impostazioni rapide del telefono subito dopo l'accoppiamento e la connessione, con la possibilità di regolare l'equalizzazione e di visualizzare informazioni come la durata della batteria senza installare un'applicazione.

Per chi ha un iPhone o altri telefoni Android, è possibile scaricare un'applicazione e ottenere le stesse funzionalità di base.

Con 7 ore di riproduzione musicale al di fuori della custodia, le Ear (stick) offrono una buona longevità, con altre 22 ore offerte dalla custodia di ricarica. Gli auricolari sono inoltre classificati IP54 contro l'ingresso di acqua e polvere.

Sarà possibile acquistare Nothing Ear (stick) a partire dal 4 novembre, con gli auricolari che inizialmente fanno parte di una prevendita limitata a 100 unità. Nel Regno Unito si potranno acquistare anche da Selfridges, FarFetch, John Lewis e direttamente da Nothing, a un prezzo molto ragionevole di 99 sterline.

Scritto da Cam Bunton.