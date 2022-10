Nothing presenta le cuffie "crazy cool" Nothing Head (1)

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nothing potrebbe rilasciare un paio di cuffie over-the-ear in futuro, o almeno sta stuzzicando l'idea.



Il marchio Nothing di Carl Pei ha gli auricolari Nothing Ear (1) TWS, il Nothing Phone (1) e presto lancerà gli auricolari Nothing Ear (Stick). Sebbene quest'ultimo prodotto non sia ancora stato rilasciato ufficialmente (il lancio è previsto per il 26 ottobre), l'azienda lascia intendere che potrebbe prendere in considerazione la realizzazione di cuffie over-the-ear. Il fondatore di Nothing Carl Pei ha recentemente twittato un concept design di Nothing Headphone creato dalla rivista online Yanko Design.

Nothing ha poi condiviso il tweet di Pei e ha chiesto ai suoi follower: "Dovremmo?" Non si tratta esattamente di una conferma, ma di certo sembra che l'azienda stia pensando di lanciare un set di cuffie over-the-ear.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

I rendering ritraggono un set di cuffie con strisce LED sui padiglioni auricolari e nei colori bianco e nero. Sembrano quasi delle cuffie da gioco. Pei, nel suo tweet, ha definito il design "pazzesco".

La settimana scorsa Nothing ha annunciato che lancerà i suoi auricolari Nothing Ear (Stick) il 26 ottobre 2022 alle 19:30 IST. L'azienda non ha rivelato le specifiche o le caratteristiche degli auricolari, ma ne ha condiviso il design. Avranno un design half-in-ear, veri auricolari wireless, e una custodia simile a un rossetto con doppi ritagli per alloggiare gli auricolari. Ulteriori informazioni sugli auricolari, compreso il prezzo, saranno annunciate durante l'evento.

È improbabile che Nothing sorprenda tutti con delle cuffie così presto dopo averne presentato un concept online, ma forse il prossimo anno ci occuperemo dell'imminente lancio delle cuffie Nothing Head (1).

Anche se, a nostro avviso, Nothing (Over) Ear suona meglio.

Migliori cuffie wireless 2022: le migliori opzioni Bluetooth di Sony, Bowers and Wilkins, Bose e altre ancora Di Conor Allison · 23 giugno 2022 Che siate alla ricerca di auricolari o over-ear, che vogliate privilegiare le caratteristiche top-end o il vostro portafoglio, li abbiamo provati

Scritto da Maggie Tillman.