(Pocket-lint) - Il marchio tecnologico relativamente nuovo di Carl Pei, Nothing, è stato particolarmente bravo a passare da, beh, niente a un'entità conosciuta in un breve lasso di tempo.

Il suo telefono Nothing (1) è stato uno dei dispositivi più pubblicizzati degli ultimi cinque anni o giù di lì, mentre i suoi auricolari Ear (1) hanno creato il tipo di rumore che altri produttori possono impiegare anni per generare.

Ora l'azienda sta per presentare un nuovo prodotto, già annunciato come Nothing Ear (stick).

Ecco come assistere al lancio stesso e alcune delle cose che sappiamo finora sul bastone.

Quando avverrà il lancio di Nothing Ear (stick)?

L'evento di lancio di Nothing Ear (stick) è previsto per il 26 ottobre 2022 alle 15:00 BST. Ecco gli orari e le date internazionali:

Costa occidentale degli Stati Uniti - 07:00 PDT

Costa orientale degli Stati Uniti - 10:00 EDT

REGNO UNITO - 15:00 BST

Europa centrale - 16:00 CEST

India - 19:30 IST

Giappone - 23:00 JST

Australia - 01:00 AEDT, 27 ottobre

Dove posso vedere il lancio del Nothing online?

Il Nothing Ear (bastone) verrà svelato completamente su nothing.tech. Non sappiamo se ci sarà anche un livestream - se così fosse, speriamo di ospitarlo qui su Pocket-lint più vicino.

Ear (stick). Estremamente comodo. Squisitamente unico.



Rivelato in esclusiva sulla passerella SS23 di Chet Lo. pic.twitter.com/lzP3n4cQNR- Nothing (@nothing) September 22, 2022

Cosa aspettarsi dall'evento di lancio del Nothing Ear (stick)

Il Nothing Ear (stick) ha già debuttato alla sfilata SS23 di Chet Lo durante la settimana della moda di Londra. Tuttavia, scopriremo di più sugli auricolari durante l'evento dedicato che si terrà a ottobre.

Come rivelato da un paio di immagini, si tratta essenzialmente di un seguito degli auricolari wireless Ear (1), ma con una piccola sporgenza che penzola dall'orecchio, come un paio di Apple AirPods. Questo spiega la parte "stick" del nome.

Gli auricolari saranno inoltre dotati di una "custodia di ricarica unica" ispirata ai cosmetici. Nothing ha inoltre dichiarato a Pocket-lint che il prodotto sarà disponibile negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Ne sapremo presto di più, senza dubbio.

Scritto da Rik Henderson.