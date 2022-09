Niente rivela l'Orecchio (bastone) alla sfilata di Chet Lo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Solo due giorni dopo aver pubblicato l'enigmatica immagine teaser, Nothing ha rivelato il motivo di tanto clamore.

Come molti sospettavano, si tratta di nuovi auricolari true wireless, battezzati Ear (stick). Sembra che il marchio abbia abbandonato l'"1" per questa versione.

Le fughe di notizie hanno suggerito che questi nuovi auricolari avranno una forma simile a quella degli AirPods standard, rinunciando alle punte in silicone per un design che si appoggia all'orecchio.

Come sempre, Nothing non ha fornito molte informazioni, limitandosi a mostrare la custodia di ricarica, che corrisponde al design visto nelle fughe di notizie.

A ulteriore sostegno di questa teoria, Nothing ha twittato che l'Ear (stick) è "estremamente comodo". Molte persone trovano gli auricolari AirPods più comodi degli auricolari in silicone, quindi ci sembra molto sensato.

Orecchio (bastone). Estremamente confortevole. Squisitamente unico.



Rivelato in esclusiva sulla passerella SS23 di Chet Lo. pic.twitter.com/lzP3n4cQNR- Nothing (@nothing) September 22, 2022

L'orecchio (bastone) è stato svelato alla London Fashion Week come parte della sfilata SS23 di Chet Lo, evidenziando le ambizioni di Nothing nel campo del design.

Le immagini ci permettono di dare un'occhiata alla custodia di ricarica tubolare, più leggera e compatta della custodia Ear (1) e presumibilmente ispirata ai prodotti cosmetici.

Il lancio di Ear (stick) è previsto per la fine dell'anno e non dubitiamo di ricevere ulteriori informazioni nelle prossime settimane.

