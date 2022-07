Nothing Ear (1) Auricolari a bastoncino da lanciare insieme al telefono

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il lancio del primo smartphone da parte di Nothing è stato costellato da continue fughe di notizie e informazioni, ma fino ad ora non avevamo sentito parlare del potenziale di un nuovo prodotto audio che lo accompagnasse.

Ora abbiamo un'immagine di quello che sembra chiamarsi Nothing ear (1) Stick, una nuova versione degli auricolari che hanno lanciato il marchio Nothing a metà del 2021.

Se la fuga di notizie su Amazon è corretta, la prossima settimana dovremmo assistere al lancio della versione "Nothing ear (1) Stick" insieme al telefono (1).



- Niente punte in silicone (come gli AirPods standard)

- Nuovo design compatto della custodia

- Stesso prezzo (€99)

- Forse differenza nella durata della batteria o assenza di ANC?#nothing pic.twitter.com/CueH4dvX4E- Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 7 luglio 2022

Gli auricolari sono però sensibilmente diversi, senza punte in silicone e con una forma molto diversa della custodia, che probabilmente ha dato loro il nome.

Secondo il leaker Ishan Agarlwal, gli auricolari saranno lanciati insieme al nuovo telefono, ma non sembra che saranno forniti in bundle, bensì saranno un nuovo prodotto allo stesso prezzo degli auricolari esistenti.

Data l'assenza di punte in silicone, sarà interessante vedere se questi auricolari saranno dotati di funzioni come la cancellazione attiva del rumore (ANC) o se saranno solo un'opzione per coloro che preferiscono una tenuta meno rigida dei loro auricolari.

Scritto da Max Freeman-Mills.