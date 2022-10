Il concetto di telefono arrotolabile di Motorola cresce come per magia

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I telefoni pieghevoli sono ormai obsoleti, è tempo invece di quelli arrotolabili. Questo è ciò che qualcuno alla Motorola ha chiaramente pensato quando ha ideato questo straordinario concept.

Mostrato all'evento Tech World della casa madre Lenovo, questo concept di Motorola mostra un telefono che inizia con uno schermo da 5 pollici e poi cresce fino a diventare molto più grande, un mostro da 6,5 pollici simile all'iPhone 14 Pro Max. E fa tutto questo senza una piega in vista.

Mentre i telefoni pieghevoli tendono ad avere un'antiestetica piega al centro, non c'è nulla di tutto ciò in un portatile arrotolabile. E mentre la maggior parte dei concept rollabili che abbiamo visto assomigliano a piccoli telefoni che si trasformano in tablet, qui c'è qualcosa di diverso. L'approccio di Motorola non è quello di creare un dispositivo ibrido, bensì di costruire un telefono tascabile che possa crescere per soddisfare esigenze più complesse quando viene srotolato. Se siete stanchi di avere un supertelefono che vi riempie la tasca e vi rende scomodo sedervi, questo è il futuro per voi.

È un approccio interessante che non abbiamo mai visto prima. È anche un po' magico vedere un telefono che cresce con la semplice pressione di un pulsante, anche se probabilmente ci vorranno ancora alcuni anni prima di poterlo fare noi stessi. Si tratta di un concetto, niente di più, e Motorola non è ancora pronta a venderlo. Ma questo è stato anche il caso dei telefoni pieghevoli non molto tempo fa e ora Samsung e Motorola, tra gli altri, non riescono a smettere di produrli. Chissà quanti telefoni pieghevoli saranno sul mercato tra cinque anni?

Forse allora Apple sarà riuscita a vendere un iPhone pieghevole.

Scritto da Oliver Haslam.