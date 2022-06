Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Master & Dynamic ha presentato il suo ultimo paio di cuffie over-ear a cancellazione del rumore, le MW75.

Le cuffie MW75 arrivano circa tre anni dopo il loro predecessore, le MW65 e, pur mantenendo alcune somiglianze, sono una bestia completamente diversa.

Come sempre nel caso di Master & Dynamic, l'accento è posto sul design e sui materiali di lusso come il vetro, la pelle, l'alluminio e la pelle d'agnello, tutti combinati nel tentativo di creare un paio di cuffie non solo belle da vedere ma anche comode da indossare.

Come il modello precedente, i padiglioni auricolari sono realizzati in alluminio solido e leggero, ma sono rivestiti all'esterno da una lastra rotonda di vetro temperato.

Quest'ultima è circondata da alluminio ricoperto da microfori lavorati singolarmente, che conferiscono un'estetica molto funzionale.

L'archetto e i cuscinetti auricolari sono rivestiti in morbida pelle e imbottiti con una generosa quantità di schiuma a memoria di forma per garantire il comfort per lunghi periodi. Inoltre, vengono fornite con una custodia rigida rivestita in feltro.

Per quanto riguarda l'audio e la cancellazione del rumore, le MW75 sono in grado di entusiasmare qualsiasi fan dell'audio.

Ogni padiglione auricolare è dotato di quattro microfoni che contribuiscono alla cancellazione del rumore durante l'ascolto della musica e le chiamate vocali e, grazie alla cancellazione adattiva del rumore, possono adattare il livello di cancellazione del rumore al rumore circostante. Inoltre, combattono anche il rumore del vento.

L'audio è garantito da una coppia di driver in berillio da 40 mm, angolati in modo da diffondere il suono direttamente nelle orecchie, mentre il supporto Bluetooth 5.1 e aptX Adaptive garantisce una connessione solida e senza ritardi.

Inoltre, hanno un raggio d'azione di circa 30 metri, quindi potete lasciare il vostro dispositivo di streaming dove si trova mentre girate per casa senza perdere la connessione.

Per quanto riguarda la durata della batteria, si possono ottenere fino a 32 ore con l'ANC disattivato o fino a 28 ore con l'ANC attivato, mentre una carica di 15 minuti è sufficiente a garantire 6 ore di ascolto.

Inoltre, sono dotate di rilevamento della testa, in grado di mettere automaticamente in pausa la musica non appena le cuffie vengono rimosse dalla testa.

Le ultime cuffie di Master & Dynamic saranno disponibili per l'acquisto a partire dal 28 giugno e sono disponibili in quattro diverse finiture: Pelle nera/canna di fucile, pelle grigia/metallo d'argento, pelle marrone/metallo d'argento e pelle nera/metallo d'argento.

Come ci si aspetta da un paio di cuffie premium, anche il prezzo è premium. Negli Stati Uniti il prezzo è di 599 dollari, mentre in Europa è di 599 euro e nel Regno Unito di 549 sterline.

Scritto da Cam Bunton.