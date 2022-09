Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Logitech ha lavorato alla creazione di auricolari da gioco che offrono connettività "wireless di livello professionale" e audio ad alte prestazioni in un pacchetto piccolo ma gradevole.

I Logitech G Fits, come vengono chiamati gli auricolari, offrono molto di più dei tradizionali auricolari. Normalmente gli auricolari sono costruiti per l'audio Bluetooth quando si è in giro. Ma Logitech ha capito che anche i videogiocatori amano gli auricolari e che per giocare è necessaria una connessione a bassa latenza di cui fidarsi.

Questi auricolari da gioco offrono tutto. Dispongono della tecnologia wireless Lightspeed di Logitech per una connessione a bassa latenza, nonché di funzionalità Bluetooth con opzioni di modalità "gaming" e "standard".

Le G Fits sono compatibili con PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch e dispositivi mobili.

L'aspetto forse più interessante è la possibilità di personalizzare gli auricolari con il sistema Lightform. Logitech afferma che le G Fits offrono un'esperienza di modellatura personalizzata che si può fare da soli in soli 60 secondi. Gli auricolari sono accompagnati da un'applicazione che guida l'utente attraverso il processo di modellazione, in modo da ottenere una vestibilità personalizzata in pochissimo tempo.

La tecnologia Lightform utilizza LED incorporati che induriscono le punte riempite di gel mentre sono nelle orecchie. Seguono la forma delle orecchie e si adattano perfettamente per una vestibilità sicura.

La forma e l'adattamento personalizzato degli auricolari G Fit consentono di ottenere un'eccellente cancellazione passiva del rumore come standard. Questi auricolari non sono dotati di cancellazione attiva del rumore, ma Logitech afferma che ciò non è importante perché la cancellazione passiva è eccellente. La mancanza di ANC potrebbe scoraggiare alcuni, ma significa anche una maggiore durata della batteria (circa 7 ore) e una migliore fedeltà del suono.

Utilizzando l'applicazione Logitech G Fits, potrete anche personalizzare il suono in base alle vostre esigenze. È possibile scegliere tra diverse impostazioni di equalizzazione per la musica, i podcast o i giochi FPS o RPG.

Le G Fits sono inoltre dotate di microfoni beamforming che consentono di parlare con gli amici mentre si gioca, eliminando al contempo il fastidioso rumore di fondo.

Questi auricolari saranno disponibili prima negli Stati Uniti e poi nel resto del mondo a partire dal 2023. Le Logitech G Fits sono disponibili in bianco o nero.

Scritto da Adrian Willings.