Logitech G svela l'Astro A30 wireless, elegante e compatibile con le piattaforme.

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Astro ha presentato l'ultima generazione delle sue cuffie da gioco wireless Astro A30.

Si tratta delle prime cuffie Astro rilasciate ufficialmente sotto il marchio Logitech e che l'azienda dichiara essere "agnostiche rispetto alla piattaforma". È stata progettata per funzionare con tutti i tipi di dispositivi e tutte le piattaforme e la connettività simultanea multidispositivo è una delle caratteristiche principali.

L'Astro A30 Wireless funziona con PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC, cellulari, iOS e Android. Utilizza la tecnologia wireless Lightspeed di Logitech G per una connessione a 2,4 GHz. È possibile utilizzare il dongle USB-A standard su PC o acquistare un dongle USB-C separato che può essere utilizzato su PC, Nintendo Switch e telefono. Ma è anche dotato di connessioni Bluetooth e da 3,5 mm per quando ne avete bisogno. Con la possibilità di mixare diverse sorgenti audio.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

⦁ Risposta in frequenza: 20-20.000 Hz

⦁ Sensibilità: 105 dBSPL/mW @1kHz

⦁ Tipo di connettore: USB-C

⦁ Portata wireless: 15 metri

Le migliori cuffie Lightning del 2022 per il vostro iPhone o iPad Di Cam Bunton · 26 agosto 2022 · Quali sono le migliori cuffie dotate di connettore Lightning? In questa guida abbiamo raccolto le migliori.

L'azienda afferma che la batteria ha un'autonomia epica di oltre 27 ore e può essere facilmente ricaricata tramite USB-C quando necessario. Tuttavia, è possibile passare a una connessione da 3,5 mm e continuare a giocare in questo modo anche quando è scarico.

Le A30 sono flessibili anche sotto altri aspetti. Le cuffie sono dotate di due microfoni. Un microfono ad asta staccabile che si può usare per giocare a casa e un microfono incorporato che si può usare per le telefonate Bluetooth quando si è in giro.

Le cuffie sono disponibili in due colorazioni opache, bianco e blu, con la possibilità di personalizzarne l'aspetto con etichette per altoparlanti intercambiabili e personalizzate per creare il proprio look. Le cuffie promettono inoltre un comfort che dura tutto il giorno, grazie alla "morbida imbottitura in memory foam" dei padiglioni e dell'archetto e ai comodi padiglioni girevoli con una forza di serraggio "giusta".

Un ottimo rapporto qualità/prezzo. Le Astro A30 Wireless sono disponibili da subito al prezzo di 229 dollari o 249 euro.

Scritto da Adrian Willings.