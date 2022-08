Le cuffie LG T90 Tone Free offrono il Dolby Head Tracking su tutti i contenuti

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - LG ha annunciato le nuove cuffie true wireless Tone Free, con il modello T90 che occupa la posizione di punta e offre una novità mondiale.

Secondo LG, queste cuffie sono le prime a offrire il Dolby Head Tracking su tutti i contenuti e tutti i dispositivi. Ciò significa che è possibile sfruttare l'head tracking indipendentemente da ciò che si sta ascoltando e dal dispositivo di origine.

L'idea è quella di mettere l'utente al centro dell'esperienza audio, in modo che, se si distoglie lo sguardo, il paesaggio sonoro rimanga al suo posto, senza interrompere l'immersione.

Tuttavia, il suono non rimane sempre al suo posto: dopo 4 secondi si sposta e si riorienta con la testa, ma significa che se si sta giocando e si distoglie lo sguardo per un secondo, il suono rimane dove ci si aspetta.

Questa è solo una delle caratteristiche principali, ma le cuffie T90 offrono molto di più. Sono progettate per un audio di qualità superiore e supportano Snapdragon Sound, per cui quando sono collegate a un dispositivo compatibile potrete usufruire di un audio a 24 bit e 96 kHz.

La cancellazione attiva del rumore e la promessa di grandi prestazioni da parte dell'hardware, mentre la collaborazione di LG con Meridian Audio continua, con Meridian che mette a punto queste cuffie per migliorare la qualità dell'audio.

Inoltre, le T90 sono dotate della custodia UVnano di LG, che le pulisce con i raggi UV quando le riponiamo. La custodia non solo ricarica gli auricolari, ma può anche fungere da trasmettitore Bluetooth grazie al sistema Plug & Wireless.

Le migliori cuffie USB-C per telefoni Android 2022 Di Dan Grabham · 17 Maggio 2022 Abbiamo raccolto le migliori coppie di cuffie USB-C da acquistare per i telefoni Android.

In questo modo è possibile collegarsi a sorgenti che non dispongono di Bluetooth, come un sistema di intrattenimento a bordo o un'attrezzatura da palestra, per continuare a utilizzare le cuffie wireless. Supportano anche connessioni Bluetooth multipoint.

LG dichiara che l'autonomia è di 9 ore (con ANC disattivato) e che la custodia garantisce altre 20 ore di utilizzo.

Oltre alle T90, LG annuncia anche le cuffie TF7 e TF8, progettate per lo sport.

Le nuove cuffie saranno disponibili a partire dalla fine di agosto, mentre il T90 ha un prezzo di 220 dollari / 229 euro.

Scritto da Chris Hall.