Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - JBL ha annunciato un'intera gamma di nuovi auricolari true wireless al CES 2023.

Entrambe le serie JBL Tune e JBL Vibe sono state ampliate per includere un trio di opzioni true wireless.

È possibile scegliere tra auricolari, bastoni aperti e bastoni chiusi, quindi non importa quale sia la vostra preferenza, JBL ha un set per voi.

La serie JBL Tune è caratterizzata dal suono JBL Pure Bass con cancellazione attiva del rumore e tecnologie ambientali intelligenti per un'esperienza di ascolto perfetta.

Inoltre, supportano la raccolta multipoint Bluetooth, in modo da poter passare da un dispositivo all'altro al volo senza dover effettuare nuovamente l'accoppiamento.

Le specifiche tecniche variano leggermente a seconda dello stile scelto, ma l'intera gamma viene lanciata a un prezzo di 99,95 dollari e sarà disponibile in nero, blu o bianco a partire da giugno 2023.

La serie JBL Vibe offre un'autonomia di 32 ore (8 ore in standalone) ed è nuovamente disponibile in tre stili diversi.

Inoltre, la gamma offre una resistenza all'acqua e alla polvere IP54 e una vestibilità ergonomica e leggera.

Gli auricolari della serie Vibe offrono anche una tecnologia ambientale intelligente, per essere sempre consapevoli dell'ambiente circostante, e VoiceAware, che consente di ascoltare la propria voce durante le telefonate.

I Vibe Buds, Beam e Flex saranno disponibili in bianco o nero a partire da febbraio 2023, ma non si sa ancora il prezzo.

Infine, JBL ha annunciato le cuffie da lavoro Endurance Peak 3, con una migliore impermeabilità e durata della batteria.

Con una classificazione IP68 per la resistenza all'acqua e alla polvere, le Endurance Peak 3 offrono una grande tranquillità, essendo in grado di resistere all'acqua dolce e salata per 30 minuti.

Inoltre, la batteria ha un'autonomia di ben 50 ore per carica o di 10 ore senza custodia.

"Siamo costantemente alla ricerca di offrire ai nostri consumatori longevità e comfort e il JBL Endurance Peak 3 è proprio questo, perfetto per qualsiasi attività", ha dichiarato Dave Rogers, presidente della divisione Lifestyle di Harman.

Le JBL Endurance Peak 3 saranno disponibili per l'acquisto il 19 febbraio 2023 al prezzo di 99,95 dollari, nei colori bianco o nero.

Scritto da Luke Baker.