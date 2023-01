Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il mercato delle cuffie e degli auricolari da gioco è competitivo come non mai, con innumerevoli marchi che cercano di vincere la battaglia per le vostre orecchie mentre giocate.

Un modo per farlo è puntare su una USP che le altre cuffie non possono o non offrono, e questo sembra essere l'approccio di JBL quest'anno per la sua linea Quantum.

Al CES 2023 JBL presenterà la sua offerta rinnovata, con nuove cuffie per Xbox e PlayStation che incorporano quello che JBL chiama "audio immersivo QuantumSPATIAL 360".

In pratica, si tratta di un sistema di tracciamento della testa che mantiene l'audio in primo piano anche quando si muove la testa, un aspetto che negli ultimi anni è stato presente in molte cuffie, ma non in molte altre.

Questo vale solo per le cuffie di fascia alta in uscita, come la Quantum 910X/P, che costa ben 299,95 dollari.

Naturalmente sono disponibili altri modelli a prezzi inferiori, ma noi siamo più interessati alle JBL Quantum TWS Air, un nuovo paio di auricolari realmente wireless con un dongle da gioco incluso.

Questo permette di ottenere un feedback a bassa latenza per soli 99,95 dollari, un prezzo inferiore a quello di alcuni rivali di HyperX, ad esempio, anche se di poco.

Il TWS Air funzionerà con Switch, PlayStation e dispositivi Android, ma non con Xbox. La durata della batteria di otto ore significa che sono solide per una sessione prolungata e la possibilità di includere il dongle nella custodia per custodirlo è un'ottima scelta da parte di JBL.

