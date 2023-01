Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - JBL sta portando negli Stati Uniti i suoi veri auricolari wireless con la "prima" custodia di ricarica intelligente al mondo.

Annunciati per la prima volta in Europa all'IFA nell'agosto del 2022, gli auricolari in-ear JBL Tour Pro 2 sono dotati di una custodia che può essere utilizzata per riprodurre brani, ricevere chiamate e visualizzare messaggi e notifiche sul suo touchscreen LED da 1,45 pollici. Ciò significa che non è necessario guardare un telefono collegato per eseguire molte funzioni.

Gli auricolari sono dotati di un driver dinamico da 10 mm per ciascun orecchio e sono in grado di riprodurre audio Hi-Res. Supportano il Bluetooth 5.3 e l'audio LE e dispongono della tecnologia audio spaziale di JBL.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

L'ANC è integrato per bloccare i rumori ambientali indesiderati e gli auricolari sono dotati di sei microfoni per chiamate vocali più chiare. La durata della batteria è dichiarata fino a 40 ore, di cui 10 negli auricolari e altre 30 nella custodia. Sono 8 + 24 con l'ANC attivato.

La ricarica rapida può garantire 4 ore di riproduzione con soli 15 minuti di carica.

Arrivano negli Stati Uniti anche gli over-ear JBL Tour One M2. Queste cuffie wireless sono dotate di quella che il produttore definisce la sua migliore tecnologia ANC di sempre.

La tecnologia ibrida True Adaptive ANC si adatta all'ambiente circostante in tempo reale, offrendo così la migliore esperienza audio a seconda del luogo in cui ci si trova.

La batteria ha un'autonomia di 50 ore senza ANC, di 30 ore con ANC, e con soli 10 minuti di ricarica si ottengono fino a 5 ore di riproduzione.

Gli auricolari JBL Tour Pro 2 saranno disponibili negli Stati Uniti nella prossima primavera nei colori nero e champagne, al prezzo di 249,95 dollari. Anche le cuffie Tour One M2 saranno disponibili negli stessi colori e nello stesso periodo, ma al prezzo di 299,95 dollari.

Scritto da Rik Henderson.