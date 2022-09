Jabra offre un ANC più conveniente negli auricolari Elite 5

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Jabra ha sfruttato l'IFA 2022 come occasione perfetta per lanciare un nuovo set di auricolari wireless, i Jabra Elite 5.

Gli Elite 5 si posizionano al centro della gamma di auricolari Jabra, offrendo alcune caratteristiche apprezzabili senza spendere troppo. Il loro design è in linea con gli altri auricolari Jabra.

Per prima cosa, è presente la cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida, per garantire che non dobbiate ascoltare il brusio del mondo circostante. La parte ibrida riguarda il posizionamento dei microfoni interni ed esterni, quindi non è esattamente così rivoluzionaria come sembra.

La batteria ha un'autonomia di sette ore con una sola carica, con altre 21 ore nella custodia per la ricarica wireless, un'altra caratteristica gradita a chi vive la vita senza fili.

Per quanto riguarda l'audio, i doppi driver da 6 mm dovrebbero garantire prestazioni sonore solide e tutti i codec aptX, AAC e SBC sono rappresentati per un suono a bassa latenza.

Jabra sta posizionando le Elite 5 come ottime anche per le chiamate vocali, conferendo loro un fascino un po' professionale, con sei microfoni per captare la voce in modo chiaro, lo stesso array apparentemente presente nelle Elite 7 Pro, di fascia più alta.

Grazie alla resistenza all'acqua IP55, gli Elite 5 dovrebbero essere anche un valido compagno per gli allenamenti, rendendoli un prodotto all-rounder dal suono solido. Gli auricolari sono disponibili in nero o crema a partire da €149, €149 o €149.

Scritto da Max Freeman-Mills.