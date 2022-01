Gli auricolari Elite 4 Active di Jabra offrono un ANC conveniente per il tuo allenamento

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Con il CES 2022 in pieno svolgimento (anche se con meno vetrine di persona del solito), Jabra ha colto l'occasione per svelare gli auricolari Elite 4 Active, gli ultimi della sua linea di auricolari true wireless per esercizi che non costano affatto .

L'aggiunta principale che vantano rispetto all'ultima generazione di gemme Elite Active è la cancellazione attiva del rumore (ANC), che dovrebbe aiutarti a mantenerti più isolato e concentrato durante gli allenamenti o la corsa.

Essendo stato progettato espressamente pensando all'esercizio fisico, l'Elite 4 Active offre resistenza all'acqua e al sudore classificate IP57, per assicurarsi che non siano in pericolo mentre sei in movimento, e l'ANC significa che Jabra ha incluso anche un pass -modalità attraverso per farti sentire il mondo intorno a te più chiaramente per la sicurezza.

C'è la personalizzazione dell'EQ, che è sempre apprezzata per coloro che amano armeggiare con il proprio bilanciamento del suono, e la durata della batteria è di sette ore con una carica, con 28 ore in totale disponibili tramite la custodia di ricarica, che offre tre ricariche extra.

Le migliori cuffie USB-C per telefoni Android 2021 Di Dan Grabham · 4 gennaio 2022

Jabra tiene a sottolineare che gli auricolari funzionano con Alexa, Spotify Tap e Fast Pair di Google sui telefoni Android, il che significa che la connessione e la riproduzione della tua musica dovrebbero essere più veloci che mai se i tuoi dispositivi utilizzano tali servizi.

Gli auricolari sono disponibili da ora, al prezzo di € 119 / $ 119, il che li colloca a un livello di budget interessante per chiunque speri di ottenere nuovi auricolari per l'allenamento.

squirrel_widget_6434987