Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Huawei amplia la sua gamma di auricolari true wireless per il nuovo anno lanciando le Freebuds 5i, dotate di una serie di funzioni di alto livello, in un prodotto che non supera le 100 sterline nel Regno Unito.

È raro trovare cuffie TWS in questa fascia di prezzo con supporto audio ANC (Active Noise Cancelling) e Hi-Res LDAC, eppure le Freebuds 5i ne sono dotate. Naturalmente, per sfruttare il codec Hi-Res, è necessario un telefono o un dispositivo compatibile a cui collegare le cuffie.

L'ANC ibrido è progettato per rilevare e adattarsi al rumore esterno e a quello misurato all'interno del condotto uditivo e combina la tenuta passiva dell'auricolare in silicone con due microfoni dedicati alla cancellazione del rumore sugli auricolari stessi.

Potrete scegliere tra le modalità di cancellazione del rumore Ultra, General e Cosy, a seconda della quantità di rumore che desiderate bloccare.

Secondo Huawei, le Freebuds 5i offrono anche un'ottima durata della batteria. Con una carica completa, la custodia e gli auricolari insieme offrono fino a 28 ore di riproduzione musicale, il che dovrebbe significare una o due settimane confortevoli tra una ricarica e l'altra se li si usa ogni giorno per la musica.

Dal punto di vista del design, gli auricolari sono molto simili a quelli già esistenti di Huawei, ma la custodia di ricarica è stata ridisegnata per assomigliare a un ciottolo liscio. L'esterno della custodia è stato tinto e rifinito in modo da offrire una texture visiva e tattile.

Gli auricolari ANC economici di Huawei saranno disponibili in nero, bianco e blu direttamente da Huawei e su Amazon a partire dal 16 gennaio 2023, con un prezzo di soli 89,99 sterline nel Regno Unito e 99 euro in Europa.

Scritto da Cam Bunton.