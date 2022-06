Huawei Freebuds Pro 2 in uscita questa settimana

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Huawei presenterà a breve i suoi auricolari Freebuds Pro 2.

L'azienda ha annunciato il lancio di "qualcosa di nuovo" sul suo sito Twitter di Huawei Mobile, con un'immagine che mostra solo una piccola parte del prodotto. Tuttavia, gli utenti di Twitter hanno abbinato il tweet a un'immagine precedentemente trapelata degli auricolari Pro 2. L'immagine dimostra che si tratta di un prodotto nuovo. Ciò dimostra che è proprio questo il prodotto che verrà annunciato.

È ora di aggiungere un nuovo accessorio alla vostra rotazione quotidiana.



Preparatevi a qualcosa di nuovo. pic.twitter.com/CRcJ3yNN03- Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 20 giugno 2022

L'immagine ufficiale mostra uno dei prossimi auricolari disteso su un fianco, come da risposta di Fernando Villanueva.

È trapelata anche un'intera raccolta di immagini dei Freebuds Pro 2, come twittato da @Angelo_S_54. Le immagini mostrano i veri auricolari wireless in diversi colori. L'unica cosa che non sappiamo con certezza è quando Huawei potrebbe svelarli completamente.

Freebuds pro 2 pic.twitter.com/Eyc46ahnfM- Angelo (@Angelo_S_54) 20 giugno 2022

Secondo quanto riferito, le Huawei Freebuds Pro 2 sono state sviluppate in collaborazione con l'azienda specializzata in audio Devialet. Si dice che supporteranno l'audio Hi-Res e che avranno fino a sei ore di durata della batteria negli auricolari stessi.

Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni.

