Honor Earbuds 3 Pro può anche monitorare la tua temperatura

(Pocket-lint) - Honor ha utilizzato il suo evento di lancio del Mobile World Congress per annunciare nuovi auricolari true wireless che non solo offrono la cancellazione attiva del rumore, ma contengono anche un sensore di temperatura per aiutarti a monitorare la tua salute.

Gli Honor Earbuds 3 Pro sono dotati di un design a doppio driver, con un driver dinamico da 11 mm e un tweeter piezoelettrico in ceramica ad "alta risoluzione" per ciascun orecchio. Il tweeter dovrebbe tenere a portata di mano i dettagli fini, mentre il driver si prende cura dei bassi.

Presentano anche una tecnologia di cancellazione attiva del rumore adattiva per contrastare i suoni ambientali al fine di fornire un'esperienza audio più coinvolgente. E Honor afferma che la connettività per l'ultimo modello è stata migliorata rispetto all'ultimo. Non abbiamo ancora le specifiche complete, ma presumiamo che ciò significhi che lo standard Bluetooth è stato aggiornato.

La novità principale è però il sensore di temperatura. Il suo vantaggio immediato non è chiaro in questa fase, ma Honor afferma che "crea nuove possibilità per gli utenti di monitorare da vicino la propria salute". Afferma inoltre che si tratta di un "settore prima di tutto".

Il prezzo e la disponibilità di Honor Earbuds 3 Pro saranno annunciati "a tempo debito".

La società ha anche annunciato i telefoni della serie Honor Magic 4 e un Honor Watch GS 3 durante il suo streaming MWC 2022.

