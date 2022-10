Google Pixel 7 Ultra si vocifera insieme a un grande aggiornamento della fotocamera

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il Pixel 7 e il Pixel 7 Pro potrebbero non essere gli unici due telefoni su cui Google sta lavorando, con voci che puntano nuovamente a un Pixel 7 Ultra.

Avendo Google già rilasciato due telefoni e il Pixel Watch di recente, l'attenzione sta già iniziando a rivolgersi a ciò che verrà dopo. Se le indiscrezioni sono vere, potrebbe trattarsi di un Pixel 7 Ultra completo di un sistema di fotocamere aggiornato.

Le indiscrezioni provengono dallo sviluppatore Kuba Wojciechowski, che ha trovato riferimenti a un telefono non ancora annunciato con il nome in codice "Lynx", che si pensa sia un prodotto che si collocherà al vertice della gamma di prodotti Google. Il Pixel 7 Ultra è un nome che è già stato fatto in passato e, se il leaker Ice Universe ha ragione, potrebbe essere supportato da una fotocamera. Secondo loro, il Pixel 7 Ultra avrà un nuovo sensore da 1 pollice, proprio come ci aspettiamo dal Galaxy S23 Ultra di Samsung.

L'uso di questo sensore dovrebbe consentire di raccogliere più luce quando si scatta una foto, creando di conseguenza un'immagine meglio illuminata. Inoltre, potrebbe fare una notevole differenza nelle prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

Per quanto riguarda il resto del favoloso Pixel 7 Ultra, ci si aspetta che utilizzi il Wi-Fi 6E e il chip Bluetooth di Qualcomm per migliorare le prestazioni della connettività wireless. Sarà supportato anche il 5G, che a questo punto è un punto di riferimento per qualsiasi telefono di punta.

Oltre a questo, si sa ben poco del Pixel 7 Ultra, compreso se Google intende effettivamente rilasciarlo o meno. È possibile che si tratti di un telefono per il prossimo anno o che non veda mai la luce. Il tempo ce lo dirà, ma vale la pena incrociare le dita per sicurezza.

Scritto da Oliver Haslam.