Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Google ha annunciato ufficialmente le sue Pixel Buds Pro, vere cuffie senza fili.

Molto chiacchierate prima della loro presentazione al Google I/O, le Pixel Buds Pro sono dotate di cancellazione attiva del rumore, audio spaziale, fino a 11 ore di riproduzione e saranno disponibili in quattro diverse tonalità: corallo, citronella, nebbia (blu chiaro) e carbone.

Saranno disponibili per il pre-ordine dal 21 luglio al prezzo di 199 dollari.

Google

Il chip ANC all'interno delle nuove gemme è costruito su misura, utilizzando un chip audio a 6 core e gli algoritmi di Google per bloccare il rumore ambientale. I copriauricolari "Silent Seal" assicurano anche una vestibilità comoda ma aderente, con sensori integrati che lavorano anche per misurare la pressione nel canale uditivo per un ulteriore comfort per lunghi periodi di utilizzo.

Una funzione di equalizzazione del volume regola la sintonizzazione a seconda del volume, per mantenere le frequenze bilanciate, mentre l'audio spaziale è supportato troppo.

I boccioli sono resistenti all'acqua IPX4. La custodia di ricarica è anche IPX2 resistente e dispone di ricarica wireless. I boccioli offrono fino a 11 ore di tempo di riproduzione su una singola carica senza ANC, fino a sette ore con.

Puoi controllare di più sui Google Pixel Buds Pro e scoprire se saranno disponibili nel tuo paese andando ora su questo sito.

Scritto da Rik Henderson.