(Pocket-lint) - Ultimamente Google ha fatto un po' di shopping, spendendo decine di milioni per acquistare talenti, tecnologia e IP nel campo dell'hardware audio .

Ci sono una serie di ragioni per cui il gigante della tecnologia lo fa, la più ovvia delle quali è rafforzare gli auricolari wireless del marchio.

Secondo quanto riferito, Google ha speso 35 milioni di dollari per l'acquisizione di brevetti hardware e domande di brevetto dal partner di lunga data Synaptics.

Questi argomenti trattati come "Auricolari con cancellazione attiva del rumore " e "Cuffie stereo bilanciate".

Date le recenti controversie dell'azienda con Sonos , potrebbe essere davvero una mossa saggia.

Non sono stati solo i brevetti che Google ha divorato, tuttavia, ha anche acquisito più membri dello staff dai team hardware audio di Synaptics.

Il più alto profilo dei quali era il VP e GM di Audio, Trausti Thormundsson.

Google ha anche acquisito una startup di audio 3D chiamata Dysonics per una somma non rivelata. Anche questo accordo includeva brevetti e membri del personale.

In seguito, Google ha quindi acquistato l'IP di RevX, una startup audio defunta che si è concentrata sull'ottimizzazione dei monitor in-ear per i musicisti sul palco.

Infine, ha acquistato una startup audio francese chiamata Tempow, che stava sviluppando un sistema operativo per auricolari wireless.

L'accordo è costato 17,4 milioni di dollari e includeva brevetti e applicazioni per cose come "auricolari Bluetooth a bassa latenza". Anche la maggior parte dei membri dello staff di Tempow è finita in Google.

Oltre a tutte queste acquisizioni, Google ha anche assunto l'ex ingegnere Bose Peter Liu, che aveva partecipato allo sviluppo dello standard Bluetooth LE .

È facile capire, quindi, perché siamo entusiasti del futuro dell'audio in Google. Tutti i segnali indicano un serio aggiornamento dei Pixel Buds e, molto probabilmente, un'espansione delle offerte audio indossabili del marchio. Non vediamo l'ora di vedere dove andrà.

Scritto da Luke Baker.