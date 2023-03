L'accoppiata sperimentale di cuffie e maschera per la purificazione dell'aria di Dyson sarà in vendita in Cina nel gennaio 2023, seguita da un rollout nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Irlanda, a Hong Kong e a Singapore a partire da marzo.

Annunciato per la prima volta nel marzo di quest'anno, il concetto di Dyson Zone è unico nel suo genere e a maggio abbiamo avuto modo di provarlo personalmente. Si tratta di cuffie over-ear wireless a cancellazione del rumore che possono essere indossate come un qualsiasi paio di cuffie, con un'autonomia di 50 ore e una riproduzione audio "a tutto spettro".

Tuttavia, è possibile collegarvi una maschera di purificazione dell'aria inclusa, che blocca il "99% dell'inquinamento da articoli" fino a 0,1 micron di dimensione. Inoltre, grazie al filtro K-Carbon, impedisce la formazione di gas urbani, tra cui NO2 e SO2.

Le Dyson Zone supportano la ricarica rapida tramite USB-C, che consente di passare da un livello di carica basso al 100% in sole tre ore.

Ci sono 11 microsoft senza il prodotto, di cui otto utilizzati per la tecnologia avanzata di cancellazione del rumore. La sua gamma di frequenza è dello 0,08% a 94dB @1kHz.

Dyson venderà il dispositivo Dyson Zone in tre varianti di colore: argento satinato / blu ultra, blu ultra / blu di Prussia e blu di Prussia / rame brillante. Saranno disponibili sul proprio sito web, nei negozi Dyson e nelle demo zone dei centri commerciali. Il prezzo parte da 749 euro.

