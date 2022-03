Cos'è Dyson Zone e come funzionano le cuffie per la purificazione dell'aria?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Dyson ha messo le dita in un'altra torta, facendo il suo primo passo nella tecnologia indossabile con le cuffie over-ear per la purificazione dell'aria Dyson Zone, che si aggiungono al suo portafoglio di prodotti per capelli, ventole e aspirapolvere.

La società ha annunciato le cuffie a marzo 2022 e, sebbene non siano ancora disponibili per l'acquisto, questo è tutto ciò che devi sapere su come funzionano, quale tecnologia e funzionalità offrono e come sono poiché Pocket-lint ha avuto la possibilità di provali prima che fossero annunciati.

Cuffie con purificazione dell'aria con ANC

Visiera agganciabile magneticamente

Le Dyson Zone sono cuffie che purificano l'aria che aspirano l'aria intorno all'utente attraverso i padiglioni auricolari delle cuffie, la fanno passare attraverso il sistema di filtraggio integrato nei padiglioni auricolari e la erogano attraverso la parte anteriore dell'auricolare attraverso la rete sezione all'interno della visiera che si attacca magneticamente alla parte inferiore delle cuffie.

Dyson afferma che la Dyson Zone è efficace al 97% nel portare aria pulita nei polmoni e lo fa tramite un'erogazione senza contatto, creando una zona d'aria da cui l'utente può attingere. Ovviamente non è solo l'aria filtrata che offre Dyson Zone, il suo altro scopo è fornire un audio di alta qualità con cancellazione attiva del rumore, quindi è un dispositivo due in uno.

Aria inquinata aspirata attraverso il filtro elettrostatico nei padiglioni auricolari

Il filtro al carbone di potassio pulisce l'aria

L'aria passa attraverso il compressore

Aria erogata senza contatto attraverso due canali nella visiera

Le cuffie Dyson Zone per la purificazione dell'aria sono state realizzate da sei anni con più di 500 prototipi e ci è stato detto che la sfida più grande del prodotto era la miniaturizzazione. Entrambi i padiglioni auricolari sono dotati di due motori al loro interno e si dice che questi siano i motori più piccoli sviluppati da Dyson, ma non sono l'unica cosa in gioco nel fornire aria pulita all'utente.

Innanzitutto, la tecnologia di filtrazione elettrostatica cattura il 99% dell'inquinamento da particelle fino a 0,1 micron, come polvere, pollini e batteri, mentre un filtro a carbone arricchito di potassio cattura i gas cittadini come NO2, SO2 e O3.

L'aria viene trascinata da intorno all'utente all'esterno di ciascun padiglione auricolare attraverso la protezione del filtro con il filtro elettrostatico caricato negativamente che attira le particelle, mentre il filtro al potassio pulisce l'aria che passa.

L'aria entra quindi nel compressore, dove si trovano i motori Dyson più piccoli, e infine viene espulsa attraverso i due canali nella visiera, fornendo aria purificata senza contatto al naso e alla bocca dell'utente. I ritorni scolpiti sulla visiera sono progettati per garantire che il flusso d'aria purificato sia mantenuto vicino al naso e alla bocca e diluito il meno possibile dai venti trasversali esterni.

3 modalità ANC

4 modalità di filtrazione

Altre funzionalità tramite l'app Dyson Link

Copertura per il viso personalizzata inclusa

Le cuffie over-ear con purificazione dell'aria Dyson Zone offrono aria purificata e filtrata all'utente, insieme a un audio di alta qualità. Questo è il loro obiettivo principale e una descrizione molto semplificata, sebbene ci siano anche molte altre funzionalità a bordo.

Innanzitutto, ci sono tre modalità di cancellazione del rumore attive, costituite da Isolamento, Conversazione e Trasparenza. La modalità di isolamento offre il più alto livello di cancellazione attiva del rumore. La modalità conversazione si attiva automaticamente abbassando la visiera, disattivando la filtrazione per risparmiare batteria e mettendo in pausa l'audio.

La trasparenza ti consente di essere consapevole di ciò che ti circonda pur essendo in grado di ascoltare l'audio. Puoi accedere alla modalità Trasparenza toccando due volte il lato di uno dei padiglioni auricolari.

Ci sono poi quattro modalità di purificazione, composte da bassa, media, alta e automatica. Basso è progettato per quando sei seduto, medio per quando cammini per strada e alto per quando sei sulla metropolitana di Londra, ad esempio. Auto, nel frattempo, utilizza gli accelerometri nelle cuffie per monitorare la respirazione e lo sforzo e alternare tra basso, medio e alto di conseguenza.

Dyson Zone si collega all'app Dyson Link, che è la stessa app a cui sono collegati altri prodotti Dyson , come i suoi fan. Attraverso l'app, gli utenti non solo possono regolare le preferenze di equalizzazione per l'audio, ma possono anche disattivare il limitatore di volume.

Per quanto riguarda il filtraggio, gli utenti possono inserire la propria posizione nell'app per ottenere informazioni più dettagliate su quando potrebbe essere necessario modificare il filtro. Dopo aver inserito i dettagli della tua posizione, l'app Dyson Link raccoglierà informazioni sulla qualità dell'aria della tua posizione per determinare quando sarà necessario sostituire il filtro.

La Dyson Zone viene inoltre fornita con un accessorio per la copertura del viso FFP2 nella confezione che si inserirà nella visiera e nella confezione è presente anche una spazzola per la pulizia. Le cuffie Dyson Zone si collegano al tuo dispositivo tramite Bluetooth.

Dyson non ha rivelato tutte le specifiche all'interno delle cuffie con purificazione dell'aria Dyson Zone, ma ecco un riassunto di ciò che sappiamo finora:

11 microfoni per ANC e PA

Cavità rigida dell'altoparlante

Driver dell'altoparlante da 40 mm

EQ adattabili tramite l'app Dyson Link

Durata della batteria di oltre 40 ore con ANC

4 ore di batteria con modalità di filtrazione bassa

2,5 ore di batteria in modalità filtrazione media

1,5 ore di batteria in modalità di filtraggio elevato

Ricarica rapida tramite USB di tipo C - 60% in 20 minuti

Aspettativa di filtraggio di 1 anno per utenti pesanti nel Regno Unito/Europa

Design premium

Ottima qualità del suono

Facilità d'uso

L'aria filtrata è rinfrescante

Abbiamo provato le cuffie Dyson Zone a marzo 2022 prima del loro annuncio. Il loro design è sicuramente accattivante e sicuramente farà girare la testa per strada. In termini di qualità, Dyson Zone offre tutto ciò che ti aspetteresti da un prodotto Dyson.

I materiali utilizzati sono premium e la finitura è considerata. Le cuffie stesse hanno una costruzione adorabile e mentre i padiglioni auricolari sono più spessi delle normali cuffie over-ear, grazie al sistema di filtri, hanno un bell'aspetto.

La visiera ha un aspetto un po' più economico, anche se la combinazione di colori corrisponde a quella delle cuffie. Anche il meccanismo di fissaggio magnetico funziona bene, si aggancia facilmente e si ribalta facilmente per la conversazione e sembrava che anche la maschera di accompagnamento fosse facile da inserire quando necessario.

C'è un joystick sulle cuffie per il controllo - che abbiamo adorato - e c'è anche un pulsante del flusso d'aria, che ti consente di cambiare tra le diverse modalità. Le batterie sono integrate nell'archetto regolabile e le cuffie vengono caricate tramite USB di tipo C.

In termini di qualità del suono, le cuffie Dyson Zone sono eccellenti in base alla nostra esperienza iniziale con loro e la cancellazione attiva del rumore funziona brillantemente. Siamo rimasti colpiti dalla qualità e siamo entusiasti di testarli correttamente.

Anche la visiera e il flusso d'aria purificato sono stati rinfrescanti, anche se siamo ansiosi di vedere come funziona bene quando si è fuori e anche quanto ti senti sciocco indossandolo.

Autunno 2022

Dyson ha affermato che le cuffie Dyson Zone saranno disponibili dall'autunno 2022. Ha anche affermato che i tempi variano in base alla geografia, quindi potrebbe essere che alcuni paesi vedano una versione successiva o precedente.

TBC

Dyson non ha ancora annunciato il prezzo delle cuffie con purificazione dell'aria Dyson Zone, anche se non ci aspettiamo che siano economiche. Aggiorneremo questa funzione non appena avremo maggiori informazioni sul prezzo.

Scritto da Britta O'Boyle.