Dyson Zone è un purificatore d'aria e cuffie over-ear in uno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Dyson ha annunciato il suo primo passo nel settore della tecnologia indossabile con Dyson Zone, un paio di cuffie over-ear con purificazione dell'aria. Sì, avete letto bene.

La Dyson Zone è stata realizzata da sei anni con oltre 500 prototipi e il risultato finale è un paio di cuffie premium che offrono funzionalità come la cancellazione attiva del rumore (ANC), ma più in modo unico, una visiera purificante dell'aria collegabile magneticamente che offre filtri flusso d'aria al naso e alla bocca.

Le cuffie over-ear sono dotate di due motori in ciascun padiglione, insieme a una tecnologia di filtraggio elettrostatico che trascina l'aria dall'esterno e si dice che catturino il 99% dell'inquinamento da particelle fino a 0,1 micron, come polvere, polline e batteri. C'è anche un filtro a carbone arricchito di potassio all'interno dei padiglioni auricolari per catturare i gas della città.

Due flussi di aria purificata vengono quindi inviati al naso e alla bocca senza contatto attraverso la visiera che si inserisce facilmente sotto ogni padiglione e si trova sul viso.

Sono disponibili quattro modalità di purificazione dell'aria composte da bassa, media, alta e automatica. Basso è progettato per quando sei seduto, medio per quando stai camminando per strada, alto per quando sei sul tubo e auto utilizzerà gli accelerometri all'interno delle cuffie per determinare la modalità migliore in base alla tua respirazione e livelli di sforzo.

In termini di capacità audio, Dyson Zone offre tre modalità ANC, che comprendono Isolamento, Conversazione e Trasparenza. La modalità di isolamento offre il massimo livello di ANC, mentre la modalità di conversazione si attiva automaticamente quando si abbassa la visiera, disattivando la filtrazione dell'aria per risparmiare batteria e amplificare la conversazione. La modalità Trasparenza ti consente di essere consapevole dell'ambiente circostante, come le sirene.

La Dyson Zone può essere utilizzata come previsto con la visiera collegata, offrendo audio e filtrazione dell'aria in uno. Può essere utilizzato anche per l'audio solo con la visiera rimossa e nella confezione sono presenti anche coperture per il viso, inclusa una copertura per il viso conforme a FFP2, che può essere fissata alla visiera.

Le cuffie per la purificazione dell'aria Dyson Zone saranno disponibili online dall'autunno 2022 e nei Dyson Demo Store. Il prezzo deve ancora essere rivelato.

Scritto da Britta O'Boyle.