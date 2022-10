Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Bowers & Wilkins è diventato un partner del franchise cinematografico di James Bond e, come tale, ha presentato un paio di edizioni speciali delle sue cuffie di lusso Px8 ANC.

Le Bowers & Wilkins Px8 007 Edition presentano le stesse specifiche del modello lanciato di recente, ma sono disponibili in una finitura blu notte ispirata alla giacca da sera indossata da Sean Connery in Dr. No.

Inoltre, presentano il logo del barile in ciascun padiglione auricolare, come generalmente si vede all'inizio dei film di Bond. Inoltre, sul pulsante di accensione è presente un piccolo accento rosso.

Il logo 007 si trova nella parte superiore dell'auricolare.

Vuoi fare la corsa di Wings for Life? Acquista le cuffie Philips Go e ottieni la tua quota di iscrizione gratuita Di Pocket-lint International Promotion · 1 aprile 2022 Philips offre l'ingresso gratuito alla Wings for Life World Run acquistando cuffie Philips Go selezionate.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Bowers & Wilkins ha una storia di collaborazione con il franchise cinematografico che dura da decenni, molto prima di questa partnership. I suoi altoparlanti della Serie 800 sono stati utilizzati per monitorare la registrazione di alcune delle colonne sonore più iconiche presso gli Abbey Road Studios di Londra, tra cui Skyfall del 2012 e Spectre del 2015.

"La nostra nuova partnership ci offre l'opportunità perfetta per sottolineare lo stretto legame che abbiamo avuto con alcune delle musiche iconiche di 007 nel corso degli anni. Insieme, continueremo a celebrare il ruolo strumentale che la musica svolge in questo fenomeno culturale globale", ha dichiarato il vicepresidente del brand marketing dell'azienda, Giles Pocock.

Le cuffie Bowers & Wilkins Px8 007 Edition sono disponibili da subito sul sito web di B&W e sul negozio online 007Store.

Saranno inoltre in vendita presso rivenditori selezionati a partire dal 26 ottobre 2022, al prezzo di 699 sterline / 799 dollari / 799 euro.

Scritto da Rik Henderson.