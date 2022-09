Le Bowers & Wilkins Px8 sono cuffie ANC di punta in tutti i sensi

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Bowers & Wilkins ha presentato la sua ultima generazione di cuffie Px7 ANC all'inizio di quest'anno, con la coppia di punta Px7 S2, ma ora sta facendo di meglio.

Le cuffie wireless a cancellazione attiva del rumore Px8 di Bowers & Wilkins sono le più pregiate realizzate fino ad oggi, con coni in carbonio ad altissima risoluzione realizzati su misura, materiali di lusso e supporto audio ad alta risoluzione che ne compromettono la praticità e la portabilità.

In ciascun orecchio è presente un'unità di pilotaggio con cono in carbonio da 40 mm, angolata in avanti per ottenere un palcoscenico più ampio. Si tratta di una tecnologia ispirata ai diffusori della Serie 700 del marchio.

Sono in grado di garantire una risposta ultraveloce e una bassa distorsione in tutta la gamma di frequenze, per cui sono in grado di fornire una rappresentazione sonora di livello audiofilo. B&W sostiene che forniscono "la migliore qualità sonora" che abbia mai ottenuto da una cuffia wireless.

Qualcomm aptX Adaptive è a bordo per una trasmissione Bluetooth quasi priva di perdite, mentre USB-C e mini-jack da 3,5 mm sono a bordo, per coloro che preferiscono una connessione cablata a volte.

La tecnologia di cancellazione del rumore si avvale di sei microfoni, due dei quali misurano l'uscita di ciascuna unità motrice, due reagiscono al suono ambientale e due sono dedicati alla chiarezza della voce per le chiamate. Questo include la riduzione del vento.

La struttura delle cuffie Px8 è migliorata rispetto alla coppia Px7 S2 grazie all'utilizzo di pelle nappa e di una struttura del braccio in alluminio fuso. Sono disponibili due opzioni di colore: pelle nera e tan.

La durata della batteria è dichiarata fino a 30 ore, con una ricarica rapida che consente sette ore di riproduzione dopo soli 15 minuti.

Le cuffie wireless Px8 ANC di Bowers & Wilkins sono disponibili da subito al prezzo di 599 sterline (699 euro).

Scritto da Rik Henderson.