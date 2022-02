Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Vuoi ottenere ancora di più dalle tue cuffie da viaggio Bose QuietComfort 45 ? Bene, l'azienda audio ha appena aggiunto i preset di equalizzazione (EQ) e la regolazione manuale.

È un gioco da ragazzi saltare su questo aggiornamento, ma come puoi acquisire i controlli EQ del QC45? Spieghiamo.

Essendo Bose Bose, è semplicissimo ottenere questa funzione. Apri semplicemente l'app Bose Music sul tuo dispositivo (iOS, iPadOS, Android), accedi e verranno mostrati gli accoppiamenti dei tuoi prodotti esistenti, quindi associa il tuo QC45 tramite Bluetooth: potrebbe essere necessario tirare e tenere premuto l'interruttore sul lato di le cuffie per avviare il processo di associazione e accedere alla pagina del prodotto all'interno dell'app.

Quindi è automatico: dovresti vedere un avviso di notifica (l'abbiamo fatto su un dispositivo Android) che ti mostra che è in corso un download e un'installazione. Se non trovi nulla, fai clic sulla pagina del prodotto QC45 nell'app, premi il piccolo ingranaggio Impostazioni in alto a destra dello schermo, scorri verso il basso fino a Informazioni tecniche dove viene mostrata la versione del firmware e dovrebbe apparire un messaggio se c'è un aggiornamento disponibile.

Questo è tutto, è così semplice. Una volta installata, riavvia l'app e vedrai una nuova scheda EQ con un simbolo di quadrante illustrativo in basso a sinistra della pagina del prodotto (insieme alle schede Modalità, Sorgente e Suggerimenti).

Nella scheda EQ puoi scegliere i preset Bass Boost, Bass Reducer, Treble Boost o Treble Reducer. Ognuna di queste quattro impostazioni può essere modificata a +/-10 tra le bande dei bassi, dei medi e degli alti come desideri. Tuttavia, non c'è modo di salvare il tuo preset personalizzato, il che è un peccato: puoi solo "reimpostare" la curva su flat o scegliere uno dei quattro premade.

Tuttavia, a nostro avviso, un ottimo aggiornamento per un già ottimo paio di cuffie da viaggio.

Scritto da Mike Lowe.