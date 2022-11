I nuovissimi auricolari QuietComfort Earbuds II di Bose al prezzo più basso di sempre

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nonostante siano sul mercato solo da un paio di mesi, gli ultimi QuietComfort Earbuds II di Bose sono stati scontati giusto in tempo per il Black Friday. Troverete un buon prezzo su questi auricolari a cancellazione del rumore leader di mercato sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito.

Se vi trovate negli Stati Uniti, potete accaparrarvene un paio a 249 dollari (50 dollari in meno rispetto a 299 dollari), mentre nel Regno Unito gli auricolari sono scesi da 279,95 a 249,95 sterline. In ogni caso, gli ultimi e più costosi auricolari Bose diventano più accessibili rispetto a prima. Quindi, se erano sulla vostra lista, è probabile che per un po' di tempo non li vedrete a un prezzo migliore.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Bose QuietComfort Earbuds II - risparmio di $50 Proprio come nel Regno Unito, anche negli Stati Uniti gli acquirenti di Amazon possono usufruire di uno sconto sulla seconda generazione di QuietComfort Earbuds. Ora a 249,00 dollari Visualizza offerta

Bose ha completamente riprogettato gli auricolari QuietComfort per la seconda generazione, rendendoli molto meno ingombranti, snellendo tutto, dalla forma degli auricolari alla custodia di ricarica, e dotandoli di un'ottima cancellazione del rumore.

Ogni paio viene fornito con il cosiddetto Bose Fit Kit, che comprende tre paia di auricolari di dimensioni diverse e tre paia di bande in silicone morbido progettate per aderire all'interno dell'orecchio. Sono progettati per essere comodi, ma anche molto sicuri.

La batteria all'interno degli auricolari è in grado di garantire 6 ore di riproduzione musicale e la custodia di ricarica fornisce altre 18 ore, per un totale di 24 ore di autonomia prima di doverli collegare a un adattatore di corrente.

Anche il suono è davvero impressionante sulle ultime QC Buds, grazie alla messa a punto di Bose e alla più recente tecnologia di cancellazione del rumore e di equalizzazione attiva. Entrambe si adattano all'utente e all'ambiente circostante per garantire un suono ottimale indipendentemente dall'ambiente. Sono un paio di auricolari davvero stellari.

Scritto da Cam Bunton.