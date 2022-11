Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Gli ultimi auricolari wireless di punta di Sennheiser, i Momentum True Wireless 3, hanno subito una gradita riduzione di prezzo per il Black Friday negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

È possibile acquistare questi eccellenti auricolari (dotati di una solida cancellazione attiva del rumore) a un prezzo davvero conveniente.

Per una volta, il risparmio è un po' più consistente nel Regno Unito che negli Stati Uniti, ma entrambe le sponde dell'Atlantico possono risparmiare un po' di denaro. Prima di tutto, date un'occhiata all'offerta per il Regno Unito.

Gli Stati Uniti non sono comunque esclusi e il tasso di cambio conferma ulteriormente che lo sconto che vedrete qui sotto è ancora molto vantaggioso per degli eccellenti auricolari.

Sennheiser è un nome così affidabile nel mondo dell'audio, per una buona ragione: da sempre produce dispositivi con un suono incredibilmente equilibrato.

Le Momentum True Wireless 3 continuano questa tradizione, come potrete vedere dalla nostra recensione completa, che potete consultare qui.

Sono davvero comode nell'orecchio, hanno un ANC molto solido e offrono un equilibrio nelle prestazioni sonore che le rende ideali per qualsiasi genere musicale.

Ci piace molto anche il design, in particolare la finitura in tessuto che rende l'involucro piacevole da tenere in tasca. Questi auricolari sono fantastici, quindi non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta del Black Friday.

Scritto da Max Freeman-Mills.