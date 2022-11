Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Gli ultimi AirPods Pro di Apple non sono arrivati sugli scaffali dei negozi da molto tempo, ma abbiamo già notato un gustoso sconto sui nuovi membri della famiglia di auricolari Apple.

La seconda generazione di AirPods Pro può essere acquistata per poco meno di 200 dollari negli Stati Uniti (199,99 dollari per l'esattezza), con un risparmio di 49 dollari. Si tratta di uno sconto notevole per uno dei prodotti più recenti di Apple. Se state aspettando che vengano scontati, vi consigliamo di accaparrarveli prima che il prezzo torni a salire.

Apple AirPods Pro (2a generazione) - Risparmio di 49 dollari Gli ultimi AirPods Pro di Apple, completi di audio rinnovato e della nuova custodia di ricarica con funzioni AirTag Find My, supporto MagSafe e caricabatterie per Apple Watch, sono scesi al prezzo più basso. Ora a 199,99 dollari. Visualizza offerta

Gli AirPods Pro di seconda generazione sono uno dei nostri auricolari wireless preferiti, soprattutto se inseriti nell'ecosistema dei prodotti Apple. Si ottengono tutte le consuete comodità di Apple, come il supporto di "Hey Siri", la facilità di accoppiamento con un solo tocco e il passaggio istantaneo da un prodotto Apple all'altro senza doverli accoppiare di nuovo.

Con gli AirPods Pro 2, tuttavia, Apple ha migliorato alcune aree chiave. La qualità del suono è stata migliorata per offrire bassi di migliore qualità, medi e alti più elevati, mentre i puntali sono stati ridisegnati per renderli più comodi e includono anche un puntale XS di dimensioni ancora più ridotte per coloro che avevano difficoltà a inserire i modelli precedenti.

Ma non è tutto. La nuova custodia di ricarica è stata dotata di funzionalità AirTag, che consente di utilizzare il rilevamento di precisione per trovare esattamente il punto in cui è stata smarrita la custodia. Inoltre, l'altoparlante integrato nella parte inferiore è più forte e può essere ascoltato più facilmente quando si riproduce il suono per cercare di trovarlo in modo udibile.

Come se non bastasse, gli elementi magnetici della custodia sono stati migliorati in modo che la custodia AirPods Pro 2 possa aderire meglio al caricabatterie MagSafe, oltre a supportare il caricabatterie per Apple Watch, in modo da poterli ricaricare con entrambi. Sono davvero epici e super comodi se si è già nell'ecosistema Apple.

