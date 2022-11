I Google Pixel Buds Pro sono ora disponibili con un gustoso sconto

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se siete utenti di Google Pixel, pochi auricolari vi danno la sensazione di essere parte integrante del telefono come gli ultimi Pixel Buds Pro, e sono anche dotati di un'ottima tecnologia.

Sono stati lanciati sul mercato solo all'inizio dell'anno, ma ora possono essere acquistati con un grande sconto durante i saldi del Black Friday di Amazon nel Regno Unito. Le Pixel Buds Pro, che prima costavano 179 sterline, sono ora disponibili a 149 sterline.

Google Pixel Buds Pro - Risparmio di € 30 Google Pixel Buds Pro è l'ultima offerta TWS dell'azienda, che offre un'efficace cancellazione del rumore e un buon suono in un pacchetto attraente. Ora sono disponibili al prezzo di 149 euro. Visualizza offerta

Nella nostra recensione delle Google Pixel Buds Pro abbiamo notato che queste rappresentano un netto miglioramento rispetto alle precedenti offerte di Google. Offrono una vestibilità comoda, una buona qualità del suono e un sacco di ottime caratteristiche come l'efficace cancellazione del rumore e l'assistente Google integrato.

Non sono gli auricolari più piccoli in circolazione, ma si adattano comunque facilmente ai nostri test senza dare la sensazione di allungamento, e fanno molte cose bene. Google Fast Pair significa facilità di connessione e controllo da qualsiasi telefono Android, con controlli dettagliati e opzioni di personalizzazione per i gesti touch integrati nel menu Impostazioni del telefono.

Se a questo si aggiunge il Bluetooth multi-punto, che consente di connettersi a più di un dispositivo alla volta, l'ANC funziona davvero bene nella maggior parte dei casi. Inoltre, è facile attivare la modalità trasparenza con un tocco degli auricolari quando si ha bisogno di ascoltare ciò che accade intorno a noi.

Sia la custodia per la ricarica che gli auricolari stessi sono resistenti agli schizzi e la custodia a forma di sassolino ha un design piacevole e amichevole che si sente benissimo in mano.

Esistono altri auricolari di ottima qualità, ma questi offrono una sensazione di continuità quando vengono utilizzati con i telefoni Pixel e altri dispositivi Google. Sono un'ottima opzione, soprattutto a questo prezzo.

Scritto da Cam Bunton.