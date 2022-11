Le cuffie Bang & Olufsen Portal per Xbox sono ora disponibili a un prezzo straordinario

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Negli ultimi anni abbiamo assistito a una serie di aziende audio di qualità superiore che si sono rivolte al mercato dei videogiochi in rapida espansione, tra cui Bang & Olufsen. Con la sua gamma Portal offre cuffie over-ear di lusso per i giocatori di console e PC.

Il suo primo paio, progettato per Xbox, è ora disponibile a un prezzo molto più basso rispetto al momento del lancio. Non è assolutamente economico, ma è molto più conveniente rispetto al passato. A 244,99 sterline, il prezzo è sceso di oltre 200 sterline rispetto al prezzo di vendita originale.

Bang & Olufsen Portal - Risparmio di 204 euro Le cuffie Portal di Bang & Olufsen per Xbox offrono audio e design di alto livello, ma per i giocatori di console. Sono disponibili in nero o in blu a soli 244,99 euro. Visualizza offerta

Una grande attrazione per le cuffie di Bang & Olufsen, oltre al fascino del marchio stesso, è il design e la costruzione. Le Portal sono un paio di cuffie sontuose che non solo sono state progettate per avere un aspetto magnifico, ma possono essere facilmente indossate per lunghi periodi di tempo senza risultare scomode. Il telaio leggero si combina con un design che alleggerisce la pressione per garantire che non si sentano strette o pesanti.

Queste cuffie hanno il marchio "Designed for Xbox", il che significa un suono eccellente e una latenza minima quando vengono collegate alla console tramite la connessione a 2,4 Ghz.

Dal punto di vista dell'audio, è disponibile anche l'audio lossless e il supporto per Dolby Atmos, che offre un suono immersivo di alta qualità, nonché l'ANC adattivo che può regolare e potenziare le prestazioni in base all'ambiente circostante.

Naturalmente non sono cuffie da gioco senza funzionalità di chat, quindi sono state progettate anche per offrire un audio chiaro quando si gioca in multiplayer online, grazie ad alcuni microfoni a cancellazione di rumore disseminati nelle cuffie. Non c'è un braccio per il boom, ma questo è l'unico punto debole.

Scritto da Cam Bunton.