Assicuratevi gli auricolari QuietComfort di Bose al miglior prezzo di sempre in occasione del Black Friday.

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il grande evento dello shopping del 2022 è arrivato e per questo Black Friday ci sono alcune offerte eccezionali. Essendo questo il primo Black Friday dal lancio dei nuovi QuietComfort Earbuds II, è possibile trovare il modello di prima generazione a un prezzo molto conveniente.

Grazie a un forte sconto, le cuffie QuietComfort Earbuds di Bose scendono a un prezzo molto più conveniente di soli 139 euro nel Regno Unito, quasi la metà del prezzo originale di 249,95 euro e al di sotto del precedente prezzo più basso di 149 euro.

Bose QC Buds - risparmio di 109,96 euro Gli auricolari a cancellazione del rumore di prima generazione di Bose sono ora disponibili al prezzo più basso che abbiamo mai visto. Le trovate a soli 139,99 euro. Visualizza offerta

Anche se ora sono stati sostituiti dagli auricolari QuietComfort Earbuds II di Bose, la prima generazione di auricolari offre ancora un'eccellente esperienza di ascolto a tutto tondo. L'ampia punta affusolata crea una tenuta confortevole ma efficace all'ingresso dell'orecchio, mentre un'ala in morbido silicone abbraccia l'interno dell'orecchio per mantenerli in posizione.

Siamo rimasti davvero colpiti dal primo paio di auricolari wireless a cancellazione di rumore di Bose. La qualità del suono è fantastica e la cancellazione del rumore riduce efficacemente i rimbombi e i rumori forti e costanti, come i motori degli aerei o dei treni.

Gli auricolari sono dotati di semplici controlli gestuali, che consentono di toccare per riprodurre o mettere in pausa e di scorrere il dito per regolare il volume o saltare i brani.

La durata della batteria è abbastanza standard: fino a 6 ore di riproduzione con una carica completa e altre 12 ore di riproduzione nella custodia. Tuttavia, la custodia offre la comodità della ricarica wireless e funziona su qualsiasi tappetino di ricarica certificato Qi.

Se a ciò si aggiunge la classificazione IPX4 contro il sudore e la pioggia, si ottiene un paio di auricolari molto solidi e completi, che vale la pena di prendere in considerazione se il vostro budget non arriva ai soliti prezzi di oltre 200 sterline richiesti dai grandi marchi.

Scritto da Cam Bunton.