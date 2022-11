Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Le ultime cuffie a cancellazione attiva del rumore di Sony, le WH-1000XM5, sono state oggetto di un'ottima offerta anticipata per il Black Friday nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

È possibile acquistarle su Amazon con uno sconto di oltre 80£ / 50£, che le porta a soli 295£ e 348$ in questo momento.

Cuffie Sony WH-1000XM5: risparmio fino al 22%. Queste cuffie imbattibili sono straordinarie anche a prezzo pieno, quindi una buona percentuale di sconto le rende ancora più attraenti - a 295 sterline e 348 dollari. Visualizza offerta

Si tratta di un prezzo inferiore a quello normale di 380 sterline (399,99 dollari) e significa che è possibile acquistare praticamente le migliori cuffie in circolazione a un prezzo molto più basso del normale.

Ovviamente, ci sono molti modelli di cuffie di grande qualità a questo prezzo, ma la cancellazione del rumore di Sony è ancora la migliore in circolazione, quindi queste cuffie sono davvero ideali per tutti coloro che viaggiano o si spostano regolarmente.

La qualità del suono, anche a prescindere dalla cancellazione, è assolutamente straordinaria, in grado di esaltare la musica e di renderne piacevole l'ascolto.

Sony ha inoltre conferito alle cuffie un design completamente nuovo, molto più moderno ed elegante, che si integra meglio e si rivela estremamente comodo da indossare per lunghi periodi.

Se volete saperne di più su ciò che le rende così speciali,consultate la nostra recensione completa delle cuffie qui, ma nel frattempo non lasciatevi sfuggire questa offerta su Amazon: le offerte del Black Friday come questa tendono a non durare a lungo e a scomparire a un certo punto.

