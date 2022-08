Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Beats, società di proprietà di Apple, ha collaborato con Kim Kardashian per lanciare un paio di auricolari wireless Beats Fit Pro a tema, chiamati Beats Fit Pro True Wireless Earbuds - Kim K Special Edition. La nuova collaborazione Beats x Kim è disponibile in colori neutri, molto in linea con il marchio di Kim, che possono "mimetizzarsi o distinguersi" perché sono in tonalità carne, secondo Kardashian.

A parte l'estetica esterna, sono identici ai normali Beats Fit Pro. Nella nostra recensione degli auricolari wireless, abbiamo detto che sono compatti, hanno molte funzioni utili e sono abbastanza sicuri da poter essere utilizzati durante tutte le sessioni di allenamento. Grazie a un suono piacevole e a funzioni intelligenti come la cancellazione attiva del rumore (ANC), l'audio spaziale, il rilevamento nell'orecchio e la bontà del chip H1 di Apple, questi auricolari sono ideali per gli utenti di iPhone e per chi possiede più prodotti Apple.

In un certo senso, le Beats Fit Pro sono essenzialmente per coloro che desiderano una cancellazione attiva del rumore a livello di AirPods Pro, ma per gli allenamenti. E la versione Beats x Kim è ovviamente dedicata ai fan dell'imprenditore.

I modelli Beats x Kim saranno disponibili sul negozio online di Apple il 16 agosto 2022 alle 10 ET. Avranno lo stesso costo delle normali Beats Fit Pro (circa 200 dollari) negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, Francia, Germania e Giappone.

Il giorno successivo verranno lanciate nei negozi al dettaglio, ma le vendite fisiche saranno limitate a 10 Apple Store, tra cui 5th Avenue, Regent Street e Champs-Elysees. Saranno inoltre presenti in grandi magazzini di fascia alta come Selfridges nel Regno Unito e SSENSE in Canada. È possibile acquistarli anche tramite Amazon in Nord America o WeChat in Cina.

Ovunque siano venduti, saranno disponibili nei colori Moon, Dune o Earth.

Scritto da Maggie Tillman.