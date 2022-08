Beats rilascerà il Fit Pro in tre nuovi colori?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Una nuova fuga di notizie suggerisce che Beats potrebbe lavorare a tre nuovi colori per i suoi auricolari Fit Pro e, a giudicare da questi tre colori, sembra che potrebbero essere progettati per adattarsi alle tonalità della pelle.

I tre colori - chiamati Mica, Ochre e Umber - sono tonalità molto neutre per la pelle, almeno rispetto ai modelli bianco, nero, rosso e viola pietra attualmente offerti dal popolare marchio audio.

Con questi colori particolari potrebbe significare che gli auricolari, già di basso profilo, si mimetizzeranno meglio e si faranno notare ancora meno di quanto non facciano già, cosa che alcuni desiderano, soprattutto durante le videochiamate.

Non è ancora chiaro se questo sia il vero motivo per cui Beats si appresta a lanciare questi nuovi colori, ma potrebbe semplicemente essere che l'azienda voglia lanciare tre nuovi colori neutri e alla moda e che non abbia nulla a che fare con la carnagione.

Sempre che, ovviamente, l'azienda li rilasci. Le immagini e le risorse sono state trovate da @aaron613 su Twitter, senza altre informazioni oltre ai colori stessi.

Purtroppo non si hanno notizie sui tempi di lancio, quindi non ci resta che aspettare e vedere se la notizia si concretizzerà.

Scritto da Cam Bunton.