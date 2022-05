Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Beats ha annunciato una nuova collaborazione con il marchio di moda Daily Paper, con sede ad Amsterdam, che lancerà un set di Beats Studio Buds in edizione speciale come parte della collezione primavera/estate 2022 di Daily Paper.

Le cuffie in edizione speciale presentano un audace design ricoperto di graffiti che si collega ai modelli di abbigliamento del marchio per la nuova collezione.

L'intera linea è fortemente influenzata dalla scena hip-hop e dei graffiti della città di New York degli anni '80 e '90. Se avete sempre desiderato che i vostri auricolari assomigliassero a un vagone della metropolitana vandalizzato, questa è la vostra occasione.

Le Studio Buds ci hanno colpito quando le abbiamo recensite l'anno scorso, offrendo un prezzo competitivo, una buona compatibilità con i dispositivi Android e Apple e un suono eccellente.

Vuoi fare la corsa di Wings for Life? Acquista le cuffie Philips Go e ottieni la tua quota di iscrizione gratuita Di Pocket-lint International Promotion · 25 Maggio 2022

Questa versione speciale mantiene tutto ciò che ci è piaciuto della versione standard, ma aggiunge un design tagliente, oltre a una confezione a tema e a una decalcomania in co-branding nella scatola.

Non è la prima volta che Daily Paper e Beats uniscono le forze: nel 2021, insieme al Black in Fashion Council, hanno realizzato una custodia sostenibile per le Beats Flex per celebrare la Giornata della Terra.

Se siete interessati all'edizione speciale delle Beats Studio Buds, saranno disponibili da giovedì 26 maggio alle 12:00 CEST presso i negozi monomarca Daily Paper di Amsterdam, NYC e Londra.

Saranno inoltre disponibili sul sito web di Daily Paper al prezzo di 149,95 dollari / 129,95 sterline / 149,95 euro.

Scritto da Luke Baker.