Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Gli auricolari di fascia alta di Bang & Olufsen stanno cambiando, con il Beoplay EX - che è "E 10" non "E ex" apparentemente - portando un design tutto nuovo per sostituire il Beoplay EQ uscente.

La differenza chiave nel Beoplay EX è l'uso di una sezione in-ear più piccola, con i componenti tecnici che risiedono nella parte finale del design, consentendo ai progettisti di Bang & Olufsen di fornire un driver di 9,2 mm per orecchio - che è grande in termini di auricolare - per una qualità del suono ottimale. Caratteristiche Adaptive aptX di Qualcomm, per offrire una qualità Hi-Res Audio.

Bang & Olufsen ci dice che il feedback dei clienti EQ ha portato a riprogettare i suoi auricolari di punta true wireless per aumentare il comfort - una lamentela comune per quanto riguarda il modello EQ - insieme a includere sei misure di auricolari nella scatola per garantire una vestibilità ottimale per diverse dimensioni e forme dell'orecchio.

Gli auricolari offrono un totale di 28 ore di batteria con la custodia inclusa (20 ore con cancellazione del rumore attiva attivata), quindi mentre questo non è leader di classe è un sottoprodotto accettabile di questo nuovo design mantenendo la scala fisica verso il basso.

Il caso è più piccolo rispetto alle precedenti versioni, anche, rendendolo più convenientemente portatile. Questo può essere caricato tramite USB-C (cavo incluso) o utilizzando un pad wireless Qi per la vostra convenienza (anche se sarà necessario acquistare quello separatamente).

Oltre al Nero Antracite e Antracite Ossigeno - un più blu con finitura carbone - c'è anche l'opzione Gold Tone (come nella foto). Tutte le caratteristiche Gorilla Glass per l'esterno, lucidamente rifinito per racchiudere il logo B&O all'interno. C'è anche la resistenza alla polvere e al gelo IP57 per garantire la robustezza.

Le Bang & Olufsen Beoplay EX arriveranno a ondate in base al colore in questione, con Antracite Oxygen il 5 maggio, Gold Tone il 27 maggio e Nero Antracite a giugno. Gli auricolari hanno un prezzo di £349/€399/$399. Non è assolutamente economico, ma per un prodotto che probabilmente userete per ore al giorno, se volete il meglio in termini di design, comfort e suono, allora è un costo che sospettiamo valga la pena pagare.

Scritto da William Perceval. Modifica di Max Freeman-Mills.