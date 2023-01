Audio-Technica rivela le prime cuffie al mondo progettate specificamente per i live streamer

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Al CES 2023 Audio-Technica ha presentato due nuove cuffie: la ATH-M50xSTS e la ATH-M50xSTS-USB, entrambe progettate specificamente per i live streamer.

In un mondo in cui il numero di persone che desiderano dedicarsi alla creazione di contenuti e allo streaming dal vivo è in costante aumento, c'è chiaramente bisogno di più apparecchiature per lo streaming. Queste cuffie sono state progettate per offrire tutto ciò di cui gli streamer hanno bisogno in un unico comodo pacchetto.

Queste aggiunte alla linea Audio-Technica sono progettate con gli stessi driver di alta qualità da 45 mm a grande apertura che si trovano nelle cuffie Audio-Technica ATH-M50x.

L'azienda afferma che queste cuffie sono la scelta dei migliori ingegneri e professionisti dell'audio, in quanto offrono una chiarezza audio eccezionale e una risposta dei bassi profonda e soddisfacente. Già questo dovrebbe renderle una buona scelta per qualsiasi giocatore, ma è la configurazione del microfono che le distingue dagli streamer.

Entrambe le cuffie sono dotate di un microfono a capsula a condensatore cardioide adottato dai microfoni della serie 20 dell'azienda. In altre parole, si tratta di un microfono paragonabile a un microfono premium indipendente.

Audio-Technica afferma che ciò si traduce in un'acquisizione della voce di qualità da studio, senza fastidiosi rumori di fondo. Il design flessibile del braccio consente inoltre di posizionarlo facilmente nella posizione perfetta o di sollevarlo per disattivarlo.

È interessante notare che l'ATH-M50xSTS è dotato sia di un jack per cuffie da 3,5 mm che di un connettore microfonico XLR, in modo da poterlo utilizzare con un'interfaccia audio o un mixer (come il Rodecaster Pro 2), una scelta ideale per gli streamer che desiderano mixare più sorgenti audio.

Mentre l'ATH-M50xSTS-USB offre l'opzione dell'audio ad alta risoluzione con un convertitore A/D di alta qualità che offre una frequenza di campionamento fino a 24 bit/96 kHz. Anche questo modello è plug-and-play e funziona sia con PC che con Mac.

Queste cuffie sono inoltre dotate di una scelta di padiglioni auricolari standard. È possibile utilizzare i padiglioni M50x per un maggiore isolamento acustico o quelli che combinano rete ed ecopelle per garantire comfort e traspirabilità.

Entrambi i modelli vengono lanciati oggi, ma saranno disponibili presso Audio-Technica a febbraio. L'ATH-M50xSTS sarà venduto al prezzo di 169 sterline o 199 euro, mentre l'ATH-M50xSTS-USB costerà 199 sterline o 229 euro.

