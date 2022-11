Gli auricolari ATH-TWX9 di Audio-Technica si puliscono da soli grazie alla luce UV

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Pulire gli auricolari non è divertente, quindi gli ATH-TWX9 di Audio-Technica lo fanno per voi, anche se dovrete comunque pulire le impurità da soli.

Gli ultimi auricolari prodotti dalla giapponese Audio-Technica, gli ATH-TWX9 utilizzano la luce UV per pulirsi ogni volta che vengono riposti nella custodia di ricarica. Utilizzano specchi speciali per far rimbalzare la luce e garantire che tutto sia pulito e privo di microogranismi e quant'altro, anche se non si occuperanno di cose più grandi. Ciò significa che, purtroppo, dovrete pulire le vostre orecchie dalla peluria. Ma almeno si sa che non ci saranno criceti in miniatura.

Il processo di pulizia dura solo per i primi 70 secondi dopo l'inserimento nella custodia di ricarica, quindi Audio-Technica afferma che si possono comunque prevedere fino a 18,5 ore con una singola carica. Gli auricolari stessi durano circa sei ore prima di dover essere rimessi nella custodia di ricarica.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, gli ATH-TWX9 vantano il Bluetooth 5.2 per una connessione solida, la tecnologia di cancellazione del rumore e un grado di resistenza all'acqua IPX4. Il suono è gestito da driver da 5,8 mm e Audio-Technica promette un palcoscenico immersivo, ma per ora ci riserviamo di giudicare.

Purtroppo, niente di tutto questo è a buon mercato. Le ATH-TWX9 costano 279,99 £ / 319 € / 324 $ e potete ordinarne un paio direttamente dal marchio, anche se potrebbero essere disponibili a un prezzo inferiore su Amazon US e Amazon UK se non vi dispiace aspettare.

