(Pocket-lint) - Audio-Technica ha annunciato un nuovo paio di cuffie, le prime ad essere realizzate in legno. E questa non è nemmeno la parte più interessante.

Si potrebbe pensare che se Audio-Technica avesse annunciato delle cuffie in legno, questo sarebbe stato l'inizio e la fine della storia. Ma con le ATH-WB2022, la superficie è appena sfiorata. Certo, queste cuffie sono realizzate in legno, il che le rende le prime cuffie wireless di questo tipo a portare il famoso nome Audio-Technica. Ma ciò che cattura davvero l'immaginazione è il "bilanciamento destra-sinistra veramente indipendente".

Che cos'è, vi chiederete? Nella sua forma più semplice, significa che queste cuffie wireless mantengono i canali destro e sinistro dell'audio completamente separati. Si potrebbe pensare che tutti i suoni stereo facciano così, ma a quanto pare non è così. Gli audiofili vi diranno che cose come la diafonia si verificano, confondendo le acque acustiche, per così dire. Se si desidera un suono ottimale, è necessario un equilibrio.

Questo equilibrio è abbastanza standard nelle cuffie cablate, ma non nel mondo delle cuffie wireless. Quindi, quando Audio-Technica inizia a parlare di batterie separate per i canali destro e sinistro, sappiate che il gioco è fatto.

Oltre al suono e al legno, Audio-Technica ha rivestito i padiglioni in Alcantara come la vostra auto da corsa preferita, e ci è stato detto che la durata della batteria è di circa 20 ore con una carica. Dovremo verificarlo di persona quando queste cuffie saranno in vendita, cosa che ci dicono avverrà all'inizio del prossimo anno.

E poi c'è il prezzo. Audio-Technica dichiara che l'ATH-WB2022 costerà 2599,99 sterline / 3000 euro / 2700 dollari, un prezzo davvero elevato. Ma se siete amanti dell'audio bilanciato e volete abbandonare i cavi, questi apparecchi potrebbero valere ogni centesimo.

Scritto da Oliver Haslam.