Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Audio-Technica ha presentato un paio di cuffie che offrono proprietà sonore simili a quelle dei monitor da studio cablati, ma con connettività wireless Bluetooth.

Le cuffie chiuse Audio-Technica ATH-M20xBT sono dotate di Bluetooth 5.0 e di una modalità a bassa latenza che le rende adatte al gioco mobile e alla riproduzione musicale.

Un'altra caratteristica importante è la durata della batteria fino a 60 ore tra una carica e l'altra, con funzionalità di ricarica rapida tramite USB-C che offre 3 ore di utilizzo dopo soli 10 minuti di ricarica.

In ogni padiglione auricolare si trova un driver da 40 mm, con una sensibilità di 100 dB/mW e una risposta in frequenza da 5 a 32.000 Hz. Ogni driver comprende magneti in terre rare e bobine mobili in filo di alluminio rivestito di rame.

Il marchio sostiene che ciò consente di ottenere chiarezza sulle frequenze alte e medie, con una risposta profonda ai bassi.

Le cuffie sono dotate di un microfono omnidirezionale per le telefonate.

L'accoppiamento multipoint è disponibile per la connessione a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente, mentre un cavo da 3,5 mm da 1,2 metri è incluso nel caso in cui si desideri utilizzarle con un cavo.

Le cuffie wireless Audio-Technica ATH-M20xBT saranno disponibili dal 19 maggio solo in nero. Il prezzo è di 79,99 sterline nel Regno Unito, 89 euro in Europa e 79 dollari negli Stati Uniti.

Scritto da Rik Henderson.