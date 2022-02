Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Audio-Technica ha lanciato due nuove cuffie da gioco cablate per la sua gamma, offrendo ai giocatori la possibilità di vivere un'esperienza open-back o closed-back a seconda di quale scelgono.

L'ATH-GDL3 e l'ATH-GL3 sono i due modelli, entrambi disponibili in bianco e nero secondo i propri gusti, e la differenza più grande tra loro è che cambiano di carattere a seconda di come sono costruiti.

Come gli audiofili avranno già intuito, l'ATH-GDL3 open-back offrirà un palcoscenico sonoro più ampio, un po' più preciso e renderà più facile ascoltare i suoni esatti, tuttavia, diffonderà più suoni a coloro che ti circondano, e ha vinto non isolarti tanto mentre giochi.

Ciò significa che potrebbe non essere l'ideale per coloro che a volte devono giocare in un ambiente tutt'altro che silenzioso. Ha un prezzo di £ 119,99/€ 139/$ 129 ed è raffigurato nella parte superiore di questo pezzo.

L'ATH-GL3, al contrario, è chiuso e in realtà più conveniente, con un prezzo di £ 99,99 / € 119 / $ 99. Ti isolerà maggiormente nell'esperienza, come tendono a fare la maggior parte delle cuffie da gioco tradizionali, ma di conseguenza otterrai una fase più ristretta.

Entrambe le cuffie contengono driver da 45 mm che probabilmente saranno impressionanti come la maggior parte dei prodotti Audio-Technica e sono entro 10 g l'uno dall'altro in termini di peso; in termini di compatibilità dovrebbero funzionare con tutto ciò a cui puoi collegare un cavo da 3,5 mm, il che significa che tutte le console sono sul tavolo così come i giochi per PC.

Le cuffie sono apparse in alcuni altri territori, ma dovrebbero essere entrambe disponibili per l'acquisto da oggi negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Scritto da Max Freeman-Mills.