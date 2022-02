Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Audio-Technica ha annunciato un paio di auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore che offrono fino a 20 ore di riproduzione continua con una singola carica. E ci sono fino a 30 ore aggiuntive di ricarica nella custodia.

L'azienda afferma inoltre che la sua coppia Audio-Technica ATH-CKS50TW è tra le più leggere e confortevoli, ma si adatta comunque a un driver HD da 9 mm di grande diametro in ciascun orecchio per garantire "bassi profondi e potenti".

In termini di altre specifiche e funzionalità, gli auricolari sono dotati di connettività Bluetooh 5.2 con supporto Qualcomm aptX Adaptive Audio, tecnologia Truewireless Mirroring per la trasmissione indipendente a ciascuna gemma contemporaneamente per una latenza inferiore e sono abilitati Google Fast Pair per una facile connessione a un dispositivo Android .

Le gemme sono certificate IPX4 per la resistenza all'acqua e al sudore, possono essere utilizzate indipendentemente l'una dall'altra, così puoi ancora ascoltare musica o effettuare chiamate indossando solo una di esse e possono essere abbinate a numerosi dispositivi.

Oltre alle 50 ore combinate di durata della batteria, è disponibile la ricarica rapida con 10 minuti di ricarica che forniscono fino a 90 minuti di riproduzione. È anche importante notare che, con la cancellazione attiva del rumore attivata, la durata della batteria potrebbe essere più breve. Ad esempio, le cime stesse durano fino a 15 ore con ANC attivo.

Gli auricolari True Wireless ANC Audio Technica ATH-CKS50TW sono ora disponibili, al prezzo di £ 149,99 nel Regno Unito, € 169 in Europa centrale e $ 218 negli Stati Uniti.

