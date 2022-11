Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - State cercando di capire come collegare gli AirPods a un Chromebook? O come scollegarli? Gli AirPods si abbinano perfettamente ai prodotti Apple, ma con altri dispositivi di altri produttori, come i Chromebook, potrebbe non sembrare così intuitivo. Fortunatamente, è facile associare gli AirPods a un Chromebook, o a qualsiasi altro computer portatile, tramite il menu delle impostazioni Bluetooth del computer. Pocket-lint ha dettagliato tutti i passaggi, indipendentemente dal modello di AirPods e dal produttore del Chromebook.

L'operazione richiede pochi secondi.

Come collegare gli AirPods al Chromebook

Prima di iniziare

Per ottenere risultati ottimali, riavviare il Chromebook. E assicuratevi che gli AirPods (se sono collegati a un iPhone o a un dispositivo vicino) non stiano riproducendo alcun suono da un'applicazione musicale o video. Questi passaggi sono importanti perché, in caso contrario, potrebbero verificarsi dei problemi. Se invece si verificano problemi di connessione, questo potrebbe essere il trucco necessario per accoppiare finalmente gli AirPods a un Chromebook.

Primo passo: Attivare il Bluetooth sul Chromebook

Innanzitutto, assicuratevi che il Bluetooth sia abilitato sul vostro portatile.

Accendete il vostro Chromebook. Accedere al Menu e cercare l'icona Rete. Dovrebbe apparire accanto alla percentuale della batteria e all'orologio. Mostra le opzioni per Wi-Fi, Bluetooth, notifiche e altro. All'interno di Rete, selezionare Bluetooth. Se la connessione Bluetooth è disattivata, attivatela. Una volta attivato il Bluetooth, il Chromebook cercherà automaticamente i dispositivi wireless.

Secondo passo: Mettere gli AirPods vicino al Chromebook

Mettete gli AirPods nella loro custodia di ricarica vicino al Chromebook. Assicuratevi che gli AirPods siano carichi e che rimangano entro 6 metri dal Chromebook per mantenere la connessione Bluetooth.

Terzo passo: Associare gli AirPods al Chromebook tramite Bluetooth

Se gli AirPods non compaiono automaticamente nell'elenco Bluetooth del Chromebook, tenere premuto il pulsante di impostazione sul retro della custodia degli AirPods. In breve tempo dovrebbero essere rilevati. Quindi, nell'elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili, selezionare gli AirPods. Confermare le richieste che appaiono sullo schermo del Chromebook. Al termine, gli AirPods saranno associati al Chromebook.

Come capire se gli AirPods sono collegati al Chromebook

Una volta effettuato l'accoppiamento, la luce LED sulla custodia degli AirPods diventerà verde e lo stato nelle impostazioni Bluetooth del Chromebook indicherà che gli AirPods sono connessi. È quindi possibile utilizzare gli AirPods per ascoltare tutto l'audio proveniente dal Chromebook fino a quando non li si scollega dal portatile.

Come scollegare gli AirPods dal Chromebook

Per scollegare rapidamente gli AirPods dal Chromebook, è sufficiente disattivare la connessione Bluetooth del Chromebook. In alternativa, è possibile tenere premuto il pulsante Pair sul retro della custodia degli AirPods.

Quali modelli di AirPod possono essere collegati a un Chromebook?

È possibile collegare a un Chromebook qualsiasi modello di Apple AirPods ( AirPods, AirPods Pro, AirPods Max ) e tutte le loro generazioni, dalla prima alla più recente.

Quali Chromebook possono essere abbinati agli AirPods?

È possibile associare qualsiasi portatile Chromebook dotato di connessione Bluetooth agli auricolari wireless AirPods e AirPods Pro, nonché alle cuffie AirPods Max.

