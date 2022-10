Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple ha annunciato gli Airpods Pro (seconda generazione) all'inizio di settembre, con un design simile a quello dei loro predecessori ma con un nuovo chip, una migliore cancellazione del rumore e nuovi controlli tattili del volume.

Gli AirPods Pro 2 sono dotati di un sensore tattile sullo stelo, che consente di controllare il volume passando il dito verso l'alto e verso il basso, nonché di riprodurre, mettere in pausa e passare dalla modalità di cancellazione del rumore a quella di trasparenza.

Inizialmente il gesto è un po' complicato - consigliamo di posizionare il pollice dietro l'AirPod e di scorrere con l'indice - ma una volta che ci si è abituati, è molto comodo poter controllare il volume degli AirPods Pro 2 muovendo il dito verso l'alto e verso il basso sul sensore, invece di dover tirare fuori l'iPhone.

Tuttavia, non tutti vorranno controllare il volume dei propri AirPods e, in caso contrario, è possibile disattivarlo. Ecco come fare.

Come disattivare il controllo del volume tramite gesti su AirPods Pro 2

Se si desidera disattivare la possibilità di controllare il volume sugli AirPods Pro (seconda generazione) facendo scorrere il dito verso l'alto e verso il basso sul sensore tattile, procedere come segue:

Aprire le Impostazioni sull'iPhone Assicurarsi che sia in esecuzione iOS 16.1 o successivo Assicurarsi che gli AirPods Pro 2 siano collegati al dispositivo. Toccate il menu AirPods Pro sotto il nome del vostro ID Apple nella parte superiore dello schermo Scorrere fino a "Accessibilità". Disattivare "Scorrimento del volume".

