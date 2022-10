Come disattivare i suoni della custodia di ricarica degli AirPods Pro 2

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Quando Apple ha presentato la seconda generazione di AirPods Pro con una cancellazione del rumore più potente, ha anche lanciato una nuova custodia di ricarica dotata di altoparlante. Questo dovrebbe rendere i cosiddetti AirPods Pro 2 più facili da trovare, in quanto la custodia può emettere suoni quando la si rintraccia con l'app Trova il mio di Apple. Ma gli altri suoni che può emettere potrebbero diventare fastidiosi dopo un po'.

Quali suoni emette la custodia di ricarica AirPods Pro 2?

A parte il ping di Trova il mio (che si può attivare nell'app Trova il mio ogni volta che si vuole localizzare la custodia di ricarica), la custodia di ricarica AirPods Pro di seconda generazione di Apple emette, per impostazione predefinita, un suono quando la si collega per la ricarica. Se non si apprezza questa funzione e si preferisce il silenzio, è facile disattivarla in modo che l'altoparlante della custodia venga utilizzato esclusivamente per il rilevamento della posizione.

Come disattivare i suoni di ricarica della custodia AirPods Pro 2

Con gli AirPods Pro 2 collegati all'iPhone, aprire l'app Impostazioni. Toccare l'opzione AirPods nella parte superiore della schermata successiva (dovrebbe essere visualizzato il nome degli auricolari). Nel riquadro successivo sono presenti le impostazioni per il controllo del rumore, la trasparenza adattiva, il rilevamento dell'orecchio e altro ancora. Cercate la voce Abilita i suoni della custodia di ricarica. Disattivare questa funzione per interrompere gli effetti sonori di ricarica della custodia.





Se si desidera attivare i suoni di ricarica in un secondo momento, tornare allo stesso menu e riportare l'interruttore sul verde.





