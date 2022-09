Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple ha annunciato la nuova generazione di AirPods Pro durante un evento tenutosi a settembre e con essi ha lanciato una serie di funzionalità, tra cui l'audio spaziale personalizzato.

L'azienda ha annunciato per la prima volta l'audio spaziale nel 2020, ma l'audio spaziale personalizzato è stato progettato per offrire un'esperienza di ascolto migliore sintonizzando l'audio e l'esperienza sonora sul vostro orecchio.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'Audio spaziale personalizzato, su come funziona e su come impostarlo.

Che cos'è l'audio spaziale personalizzato?

L'Audio spaziale personalizzato è un'estensione dell'Audio spaziale di Apple ed è progettato per "sintonizzare con precisione l'esperienza del suono surround sulle vostre orecchie".

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Il modo in cui sperimentiamo e percepiamo il suono è diverso a seconda dell'individuo, poiché tutti noi abbiamo orecchie e teste diverse. L'idea dell'Audio spaziale personalizzato è quella di adattare il suono al profilo specifico dell'utente, per offrire un'esperienza più coinvolgente e adatta a lui.

Per sperimentare l'Audio spaziale personalizzato, è necessario impostare un profilo con l'iPhone.

Come impostare l'audio spaziale personalizzato

Per impostare l'audio spaziale personalizzato, è necessario aver collegato gli AirPods compatibili (vedere sotto per sapere a quali modelli si riferiscono) e avere a portata di mano il proprio iPhone. L'operazione richiede circa un minuto, se non di più, e successivamente il vostro profilo verrà sincronizzato su tutti i dispositivi collegati al vostro ID Apple.

Collegare gli AirPods Aprite le Impostazioni sull'iPhone Toccate gli AirPods: dovrebbero apparire sopra la Modalità aereo nel menu delle impostazioni. Se non lo vedete, provate ad aprire la custodia degli AirPods. Una volta entrati nel menu delle impostazioni di AirPods, scorrere verso il basso fino alla voce Audio spaziale personalizzato. Posizionate il vostro viso nel riquadro della fotocamera e premete "Avvia acquisizione vista frontale". Muovete la testa in cerchio per mostrare tutte le angolazioni del vostro viso Premere "Continua". Posizionare il lato destro della testa nell'inquadratura della telecamera e allontanare i capelli e qualsiasi altra cosa dall'orecchio. Premere "Avvia cattura orecchio destro". Spostare la testa leggermente a destra e a sinistra per catturare tutti gli angoli dell'orecchio destro. Quando tutti gli angoli sono stati catturati, si sentirà un suono. Premere "Continua". Posizionare il lato sinistro della testa nell'inquadratura della fotocamera e allontanare i capelli e qualsiasi altra cosa dall'orecchio. Premere "Avvia cattura orecchio sinistro". Spostare la testa leggermente a destra e a sinistra per catturare tutti gli angoli dell'orecchio destro. Quando tutti gli angoli sono stati catturati, si sentirà un suono. Premere "Fatto".

Ecco fatto. Una volta completati i passaggi sopra descritti, il profilo Audio spaziale personalizzato è stato impostato. Se si desidera disattivarlo, accedere alle Impostazioni dell'iPhone e toccare gli AirPods nell'elenco. Dovrete quindi scorrere verso il basso fino a Audio spaziale personalizzato e toccare "Interrompi l'uso di Audio spaziale personalizzato".

Con quali AirPods è compatibile l'audio spaziale personalizzato?

L'audio spaziale personalizzato è stato annunciato con gli AirPods Pro di seconda generazione, ma la funzione è compatibile con alcuni degli altri AirPods della gamma Apple.

Potrete sperimentare l'audio spaziale personalizzato con i seguenti AirPods:

Vuoi fare la corsa di Wings for Life? Acquista le cuffie Philips Go e ottieni la tua quota di iscrizione gratuita Di Pocket-lint International Promotion · 1 aprile 2022 Philips offre l'ingresso gratuito alla Wings for Life World Run acquistando cuffie Philips Go selezionate.

AirPods Max

AirPods Pro (1a generazione)

AirPods Pro (2a generazione)

AirPods (3a generazione)

Beats Fit Pro

Scritto da Britta O'Boyle.