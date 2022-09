I nuovi AirPods Pro di Apple sono dotati di chip H2 e audio spaziale personalizzato

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple ha presentato un nuovo paio di AirPods Pro. La nuova versione presenta un processore integrato aggiornato, driver personalizzati e un nuovo audio spaziale.

Il cuore dei nuovi AirPods Pro è il processore personalizzato aggiornato, chiamato H2, che ha permesso una serie di nuove capacità di cancellazione del rumore, audio spaziale e trasparenza.

In combinazione con i driver personalizzati degli auricolari, Apple sostiene che si sentirà una maggiore chiarezza su più frequenze, in modo da offrire una migliore esperienza di ascolto della musica.

Il chip aggiornato ha anche abilitato qualcosa che Apple chiama "audio spaziale personalizzato", in grado di utilizzare un'immagine del condotto uditivo per adattare il mix sonoro a 360 gradi alle vostre orecchie.

Inoltre, i nuovi auricolari sono dotati di una migliore cancellazione del rumore e sono in grado di eliminare fino al doppio del rumore circostante rispetto ai primi AirPods Pro. Ciò è ulteriormente favorito da un nuovo design della punta dell'orecchio con una migliore tenuta passiva.

Apple ha anche migliorato la funzione di trasparenza che consente di ascoltare ciò che accade intorno a noi, con una funzione di trasparenza adattiva in grado di elaborare 48.000 volte al secondo per regolare la trasparenza in base a ciò che accade nelle vicinanze.

Come i precedenti AirPods Pro, anche questi hanno un controllo a stelo sensibile al tocco per saltare i brani, mettere in pausa e passare alle modalità ANC, ma ora hanno anche la possibilità di effettuare gesti di scorrimento verso l'alto e verso il basso per aumentare o diminuire il volume.

Per quanto riguarda la batteria, ora è possibile ottenere fino a 6 ore di riproduzione musicale fuori dalla custodia e fino a 30 ore includendo la batteria nella custodia di ricarica. Si tratta di circa 6 ore in più rispetto alla versione precedente.

La custodia di ricarica è stata aggiornata anche sotto altri punti di vista, offrendo la possibilità di ricaricarla dal disco di ricarica dell'Apple Watch e la possibilità di ricarica Qi e MagSafe. Naturalmente è ancora dotata di una porta Lightning per la ricarica via cavo.

È dotato di un altoparlante integrato che funziona con FindMy per aiutare a localizzare più facilmente gli AirPods quando li si perde. Quando si imposta la riproduzione di un suono, questo può essere riprodotto a un volume più alto e ogni auricolare può anche riprodurre l'avviso FindMy individualmente.

I nuovi AirPods Pro sono disponibili per il pre-ordine dal 9 settembre, mentre le spedizioni inizieranno il 23 settembre. Prezzo: 249 dollari.

