Gli Apple AirPods Pro 2 saranno lanciati il 7 settembre

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il 7 settembre Apple terrà un evento che si preannuncia molto intenso.

Oltre ai modelli di iPhone 14, l'azienda dovrebbe annunciare anche tre modelli di Apple Watch, tra cui un modello rugged Watch Pro, e sembra che verrà annunciata anche la prossima generazione di AirPods Pro.

-

Mark Gurman di Bloomberg - che ha un ottimo curriculum quando si tratta di informazioni su Apple - ha affermato che il successore degli AirPods Pro, lanciati a ottobre 2019, sarà presentato all'evento Far Out.

Gurman non ha rivelato ulteriori informazioni sugli Apple AirPods Pro 2 nella sua newsletter Power On, anche se negli ultimi mesi sono circolate diverse indiscrezioni sulle cuffie wireless.

Ci sono stati rapporti contrastanti sul loro design: alcuni suggeriscono che seguiranno la strada dei Galaxy Buds di Samsung, eliminando lo stelo, mentre altri hanno detto che assomiglieranno agli AirPods 3 ma con le punte.

Per quanto riguarda le caratteristiche, alcune voci suggeriscono che gli AirPods Pro 2 potrebbero essere dotati di funzioni di monitoraggio della salute, come la capacità di monitorare la frequenza cardiaca, rilevare il movimento della testa e contare i passi. Si dice anche che la cancellazione del rumore sarà leggermente migliorata e che saranno presenti sensori di luce ambientale.

È previsto anche un nuovo chip wireless e miglioramenti alla batteria. Per conoscere tutte le indiscrezioni sugli AirPods Pro 2 in vista dell'evento Apple, potete consultare la nostra rubrica separata.

Scritto da Britta O'Boyle.